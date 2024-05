Heißer Speis Bauschutt zu Baugut durch klimafreundliches Zement-Recycling

Britischen Wissenschaftlern ist es gelungen, Zement aus Altbeton zu recyceln. Üblicherweise ist die Zementherstellung mit dem Ausstoß großer Mengen des klimaschädlichen Gases Kohlendioxid (CO₂) verbunden. Beim neuen Verfahren, das in das Recycling von Eisenschrott eingebunden ist, entweicht im Hauptprozess kein CO₂ . Weil das Zementrecycling in elektrischen Lichtbogenöfen durchgeführt wird, kann das Verfahren bei der Verwendung von Ökostrom weitgehend klimaneutral werden.

Die Forscher der University of Cambridge und des „Materials Processing Institute“ (beides in Großbritannien) um Cyrille Dunant und Julian Allwood haben ihre Untersuchungsergebnisse im Fachmagazin „Nature“ vorgestellt. Zement wird als Bindemittel genutzt, vermischt man ihn mit Wasser, Sand und Kies, dann erhält man Beton.

Fiebriger Maurermatsch: Aufnahme der ersten Zementproduktion per Lichtbogentechnik am Materials Processing Institute. © Materials Processing Institute

„Beton ist nach Wasser das am häufigsten verwendete Material auf dem Planeten und für etwa 7,5 Prozent der gesamten menschengemachten CO₂-Emissionen verantwortlich“, schreiben die Studienautoren. Zur Betonherstellung wird oft Portlandzement verwendet, der zu etwa zwei Dritteln aus gebranntem Kalk besteht. Bei der Produktion von gebranntem Kalk aus Kalkstein (hauptsächlich Kalziumkarbonat) werden große Mengen Kohlenstoff frei, die sich mit dem Sauerstoff der Luft zu CO₂ verbinden.

Das Wasser muss raus

Dieser Schritt ist sehr klimaschädlich. Zwar gibt es Bemühungen, den Kalk teilweise durch andere Substanzen zu ersetzen oder überhaupt Alternativen zu Zement zu entwickeln, aber bisher gebe es dabei noch keinen Durchbruch, schreiben Dunant, Allwood und Kollegen.

Dunant hatte aus früheren Arbeiten bereits eine vage Vorstellung davon, dass das Erhitzen des alten Zements im Baumaterial das darin eingebundene Wasser entfernen könnte, wenn man zuvor alten Beton zerkleinert und den Sand und die Steine zu entfernt.

Schlacke zu Klinkern

Das Entfernen des Wassers müsste allerdings bei großer Hitze geschehen. Entsprechend hohe Temperaturen sind bei der Herstellung von Stahl nötig, bei dessen Recycling Kalk und andere Stoffe beigefügt werden, um unerwünschte Substanzen aus dem Stahl zu ziehen. Mit der richtigen Mischung der zugegebenen Stoffe, so die Überlegung der Forscher, könnte die Schlacke, sonst ein mineralisches Abfallprodukt der Stahlerzeugung, zu Zementklinkern werden. Weil ein Teil des zur Stahlherstellung beigefügten Kalks nun durch Altzement ersetzt wird, entsteht dort auch weniger CO₂.

Gute Glut: Die Kombination aus Stahl- und Zementrecycling kann CO₂ einsparen helfen. © Materials Processing Institute

Die Wissenschaftler produzierten 28 verschiedene Schlacken, um die richtige Mischung herauszufinden. Einige davon brachten Ergebnisse, die in die Qualitätsvorgaben von Portlandzement fallen. „Wir hoffen, dass ‘Cambridge Electric Cement’ nicht nur einen Durchbruch für die Bauindustrie darstellt, sondern auch ein Zeichen dafür sein wird, dass die Regierung erkennt, dass die Möglichkeiten für Innovationen auf unserem Weg zu null Emissionen weit über den Energiesektor hinausgehen“, sagt Allwood.

„Der Prozess von Dunant und Kollegen könnte ein wertvoller Bestandteil einer Reihe von Optionen zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen sein“, schreibt Sabbie Miller von der University of California in Davis in einem Kommentar, ebenfalls in „Nature“. Allerdings könne Schlackenzement den Weltbedarf an Zement zu maximal zehn Prozent decken. Zudem seien bei der Stahlproduktion Lichtbogenöfen bei Weitem nicht so verbreitet wie Hochöfen. Das mache weitere Innovationen und Strategien zur Emissionsreduktion bei der Stahl- und Zementherstellung nötig, betont Miller.