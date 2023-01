Hohe Emissionen So kann der Flugverkehr klimafreundlicher werden

Der Flugverkehr setzt dem Klima zu. Rund eine Milliarde Tonnen Kohlendioxid (CO₂) werden dort jährlich freigesetzt. Das entspricht etwa dem Ausstoß von Japan und ist höher als der gesamtdeutsche Ausstoß. Und es ist nicht nur CO₂. Auch Stickoxide und ihre Produkte chemischer Reaktionen in der Atmosphäre sind bedeutsam, vor allem jedoch Kondensstreifen. Diese könnten einen bis zu doppelt so großen Beitrag zur Erderwärmung haben als das CO₂ aus dem Luftverkehr, berichtete 2021 ein Team um David Lee in „Atmospheric Environment“.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden