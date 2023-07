Im Hörsaal regnet’s rein Deutschlands zerfallende Unis

In der Staats- und Unibibliothek Hamburg regnet es rein, und das schon seit langem: 50 Lernplätze sind deswegen gar nicht nutzbar, bei anderen sitzen Studierende zwischen Wassereimern. An der TU Dresden stürzt die Flurdecke eines Gebäudes ein, immerhin am Wochenende, sodass niemand verletzt wird. Die Ruhr-Uni Bochum schließt die Herrenklos in der Bibliothek langfristig, Alternativen gibt es im ganzen Haus nicht. Und in Berlin musste die TU gerade nach Wasserschäden gleich drei Gebäude ganz oder teilweise sperren.