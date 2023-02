Jahrzehntelang aufgestaute Energie Die enorme Wucht des Türkei-Bebens

Das Erdbeben, das am frühen Montagmorgen den Süden der Türkei und der Nordwesten Syriens erschüttert hat, setzte mit einer Magnitude von 7,8 etwa 250-mal mehr Energie frei als das zerstörerische Beben von Amatrice in Mittelitalien mit einer Stärke von 6,2 im Jahr 2016.

Die große Freisetzung von Energie des aktuellen Bebens habe zu einem viel größeren betroffenen Gebiet geführt, erklärte die Leiterin des britischen Institute for Risk an Disaster Reduktion, Joanna Faure Walker gegenüber dem Science Media Center UK (SMC).

Am Montagnachmittag gingen die Rettungskräfte nach einem zweiten Beben der Stärke 7,5 von mehr als 1000 Todesopfern aus. Auch Geo- und Risikoforscher gehen von noch stark steigenden Opferzahlen aus. „Von den tödlichsten Erdbeben der vergangen zehn Jahre waren nur zwei von ähnlicher Stärke wie dieses nun“, so Joanna Faure Walker. In den vergangenen 50 Jahren musste die Türkei viermal das tödlichste Beben der Erde erleben (2020, 1999, 1983 und 1975).

Große Stärke in geringer Tiefe

Die Kombination aus großer Stärke und einer geringen Tiefe von etwa 18 Kilometern habe das Erdbeben so extrem zerstörerisch gemacht, erklärt Mohammad Kashani von der Universität Southampton. Das Erdbeben entstand am südwestlichsten Ende der ostanatolischen Verwerfung.

Ausgelöst wurde das Beben 26 Kilometer östlich der Stadt Nurdaği durch die plattentektonische Bewegung der arabischen Platte, die durch die Kollision mit Eurasien die dazwischenliegende anatolische Platte mit einer Geschwindigkeit von rund zwei Zentimetern pro Jahr nach Westen schiebt.

Die widerstandsfähige Infrastruktur in der Südtürkei und insbesondere in Syrien ist leider lückenhaft. Carmen Solana, Universität Portsmouth

Durch die Reibung entlang der Verwerfungslinien ist die Bewegung nicht gleichmäßig. „Stattdessen baut sich lokal über Jahre oder Jahrzehnte eine Belastung auf, bis die angesammelte Belastung stark genug ist, um Widerstände zu überwinden“, erklärte David Rothery, Professor für Planetare Geowissenschaften an der britischen Open University. Dadurch seien die Gesteinsmassen in einem plötzlichen Ruck aneinander vorbeigerutscht.

Seit 1970 haben sich in diesem Gebiet drei Erdbeben der Stärke 6 ereignet, und die nordsyrische Stadt Aleppo wurde durch Erdbeben der Stärke 7 in den Jahren 1138 und 1822 schwer beschädigt. 1822 sollen allein in Aleppo etwa 7000 Menschen getötet worden sein, andere Schätzungen belaufen sich auf 20.000. Das Erdbeben hatte bis Juni 1823 Nachbeben zur Folge.

Genaue Vorhersagen unmöglich

In der Region werden schwere Erdbeben grundsätzlich erwartet, vor allem entlang der anatolischen Platte an der West- und Südküste der Türkei. Sie lassen sie sich allerdings nicht genau vorhersagen. „Daher hängt die Vermeidung der Folgen von der Vorbereitung – etwa durch erdbebensichere Infrastruktur – und einer effizienten Reaktion ab“, sagte die Vulkanologin Carmen Solana von der Universität Portsmouth dem SMC.

„Die widerstandsfähige Infrastruktur in der Südtürkei und insbesondere in Syrien ist aber leider lückenhaft“, sagte Solana. Die Rettung von Menschenleben hänge jetzt hauptsächlich von einer möglichst schnellen Reaktion ab. „Die nächsten 24 Stunden sind entscheidend, um Überlebende zu finden; nach 48 Stunden sinkt die Zahl der Überlebenden stark.“

Viele Gebäude in der Region sind für so starke Erschütterungen nicht ausgelegt, in Syrien sind zudem viele Strukturen durch den jahrelangen Krieg geschwächt. 2004, nach den Verwüstungen durch das Erdbeben von Izmit 1999, wurde in der Türkei ein neues Gesetz verabschiedet, wonach alle Bauarbeiten modernen erdbebensicheren Standards entsprechen müssen.

„Nach dem jüngsten Ereignis wird es wichtig sein, zu überprüfen, ob dies für alle seit diesem Datum errichteten Gebäude eingehalten wurde, und zu überprüfen, ob die Anforderungen ausreichend sind und ob die Sicherheit älterer Gebäude verbessert werden kann“, sagte Joanna Faure Walker.

