Kindergrundsicherung Unter dem Reformstreit leiden die Mütter – und die Bildung

Wir leben in einem Land, in dem 2,9 Millionen Kinder arm oder armutsgefährdet sind und fast 30 Prozent unserer Jugendlichen nicht über die Mindestkompetenzen in Deutsch und Mathematik verfügen. Finanzielle Armut der Eltern führt zu Bildungsarmut der Kinder, nicht immer, aber häufig. Bildungsarmut erschwert den Übergang und den Verbleib in Erwerbsarbeit, kratzt am Selbstwertgefühl, macht krank. Bildungsarmut ist Gift für Innovation und die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels.

Dennoch demontieren wir seit Monaten ein Vorhaben, das im Koalitionsvertrag verankert ist und unter anderem erreichen will, dass Mittel abgerufen werden, die Kindern schon längst gesetzlich zustehen. Es geht um den Kinderzuschlag für in Armut aufwachsende Kinder. Nur 30 Prozent der Eltern in Notlagen beanspruchen diese Hilfe. Im Dickicht der behördlichen Zuständigkeiten finden sie sich nicht zurecht. Es fehlt an Transparenz, an Leistungen aus einer Hand.

Jutta Allmendinger ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) und schreibt in dieser Kolumne abwechselnd mit Barış Ünal, Ulrike Freitag und Johannes Vogel über aktuelle Hochschul- und Wissenschaftsthemen, die Berlin beschäftigen.

Die zuständige Ministerin will eine Bündelung der Mittel, spricht von einer Bringschuld des Staates. Es geht ihr nicht um ein Säckchen Geld, das der Staat den Familien vor die Türe legt, es geht um die Information, dass ihnen Hilfe zusteht. Manche finden das „verführerisch“. Ich finde es lebenswichtig. Viele spotten über handwerkliche Fehler, helfen aber nicht beim Aufbau eines besseren Systems.

Der neueste Akt endloser Streitereien zielt nun auf die Mütter. Das Bild der „welfare mothers“ macht die Runde, von Müttern, die sich aus dem Arbeitsmarkt zurückziehen und fortan vom Transfereinkommen ihrer Kinder leben. Daten belegen das nicht. Selbst, wenn dem so wäre, auf Dauer würden Wirtschaft und Gesellschaft von der Mindestsicherung enorm profitieren, weil sie Kindern bessere Startchancen ermöglicht.