Klimafolgen-Forscherin Maike Voss „Nicht alle können der Hitze mit einer Siesta aus dem Weg gehen“

Frau Voss, in diesem Jahr gab es Überschwemmungen in Griechenland, Waldbrände rund ums Mittelmeer, Dürre und Hitze selbst im Norden Europas und Rekordtemperaturen in den Meeren. Wie wirkt sich der Klimawandel auf unsere Gesundheit aus?

Europa heizt sich im Vergleich mit anderen Kontinenten am schnellsten auf. Hitze ist die klimawandelbedingte Gesundheitsgefahr Nummer eins in Deutschland. Länder wie Italien und Frankreich, aber auch Großbritannien sind besser vorbereitet auf extreme Hitzesituationen als wir. Dort wurde früher begonnen, die Systeme darauf vorzubereiten. Wir haben in Deutschland 15 Jahre lang geschlafen.