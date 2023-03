Klimaschäden Bundesregierung gibt Forschung zu Extremwetter falsch wieder

Die Bundesregierung hat Forschungsergebnisse zu Extremwetterschäden in Deutschland falsch wiedergegeben. Diese Einschätzung bestätigte Lukas Eiserbeck vom Beratungsunternehmen Prognos auf Anfrage von Tagesspiegel Background. Er ist Co-Autor des Berichts „Übersicht vergangener Extremwetterschäden in Deutschland“, erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) unter Robert Habeck (Grüne).

So behaupteten das BMWK und das Bundesumweltministerium in einer Pressemitteilung vom Montag: „Von 2000 bis 2021 sind mindestens 145 Milliarden Euro Schäden durch die Folgen der Klimakrise entstanden.“ Viele überregionale Medien wie die „Tagesschau“ haben die Falschinformation aufgegriffen, ebenso die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang.

In dem besagten Bericht bezieht sich die genannte Schadenssumme jedoch auf Extremwetterereignisse in Deutschland im Allgemeinen – ohne Rücksicht darauf, ob die erfassten Ereignisse wie Starkregen oder Stürme auch wirklich im Einzelnen auf die Klimakrise zurückzuführen sind. Richtig ist laut Untersuchung, „dass zwischen den Jahren 2000 und 2021 in Deutschland fast 145 Milliarden Euro an erfassten extremwetterbedingten Schäden angefallen sind.“

Klimakrise befeuert Wetterextreme

Mit Blick auf die ermittelten Schäden erklärte Eiserbeck: „Das bedeutet nicht, dass jeder Euro angefallener Schäden auch auf den fortschreitenden Klimawandel attribuierbar ist.“ Nur die sogenannte Attributionsforschung kann klären, wie groß der Anteil der Klimakrise an ganz bestimmten zurückliegenden Hitzewellen, Überschwemmungen oder anderen Extremwetterereignissen ist.



So haben Forschende der „World Weather Attribution Initiative“ zum Beispiel Folgendes herausgefunden: Die globale Erwärmung hat den Starkregen im Vorfeld der Flutkatastrophe 2021 in Westeuropa bis zu neun Mal wahrscheinlicher gemacht. Eine solche Forschungsleistung hat die Studie im Auftrag des BMWK jedoch nicht erbracht.

Wissenschaftlicher Konsens ist, dass sich Wetterextreme wie Hitzewellen, Starkregen und Dürren im Zuge der Klimakrise grundsätzlich häufen werden – und damit auch Folgeschäden wie Ernteeinbußen, belastete Krankenhäuser oder zerstörte Gebäude und Infrastruktur. Bis zum Jahr 2050 könnten die Folgen des Klimawandels Deutschland auf diese Weise bis zu 910 Milliarden Euro kosten. Das zeigte eine weitere Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums, verfasst vom Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), der Gesellschaft für Wirtschaftlichen Strukturforschung (GWS) und dem Beratungsunternehmen Prognos.

Die Untersuchung basiert auf der Berechnung unterschiedlicher Klima- und Bevölkerungsszenarien. Allerdings ließen sich die erwarteten Folgeschäden durch Investitionen in Anpassungsmaßnahmen wie höhere Deiche stark begrenzen. Ebenso ist wissenschaftlicher Konsens, dass Investitionen in den Klimaschutz kostengünstiger sind als ein weiteres Eskalieren der Klimakrise.

