Krebs durch Pestizideinsatz? Wo mehr Soja angebaut wird, sterben mehr Kinder

Dosierungsvorschriften und Grenzwerte für Pestizide sollen sicherstellen, dass Menschen keinen gesundheitsschädlichen Dosen von Pflanzenschutzmitteln ausgesetzt sind. Aber können auch geringe Mengen von Pestiziden, zum Beispiel Rückstände im Trinkwasser einer Region, zu einer erhöhten Krebsrate führen?

Diese Frage ist wissenschaftlich schwer zu beantworten, die Forscherinnen Marin Skidmore, Kaitlyn Sims und Holly Gibbs von der University of Illinois at Urbana-Champaign, der University of Denver und der University of Wisconsin-Madison haben es dennoch versucht. In ihrer Studie, die in der Fachzeitschrift „PNAS“ veröffentlicht wurde, fanden sie einen statistischen Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Sojaproduktion in bestimmten Regionen Brasiliens, der vor allem durch den Einsatz des Herbizids Glyphosat ermöglicht wurde, und der Häufigkeit von Blutkrebstodesfällen bei Kindern unter zehn Jahren in diesen Regionen.

Laborversuche, bei denen beispielsweise Mäuse oder Ratten hohen Dosen bestimmter Pestizide ausgesetzt werden, sind in der Regel wenig aussagekräftig für die Auswirkungen dieser Stoffe auf die Bevölkerung. Denn in der Realität kommen die meisten Menschen, wenn überhaupt, nur mit sehr geringen Mengen der Wirkstoffe in Kontakt. In Brasilien hingegen hat der Sojaanbau in den letzten Jahren im Cerrado- und Amazonasgebiet deutlich zugenommen – und damit auch der Pestizideinsatz. Sollte es einen Zusammenhang geben, müsste sich dies in der Krebsrate der Bevölkerung in dieser Region niederschlagen, so das Kalkül des Forscherteams.

Mehr an Blutkrebs erkrankt

„Wir stellen einen positiven und signifikanten Anstieg der pädiatrischen Todesfälle durch die Akute Lymphatische Leukämie (ALL) infolge der Sojaexpansion fest, was 123 zusätzlichen Todesfällen bei Kindern unter 10 Jahren von 2008 bis 2019 entspricht“, schreibt das Forscherinnen-Trio. Es betont aber auch, nicht mit Sicherheit sagen zu können, ob das auf den mit dem Sojaanbau einhergehenden Pestizideinsatz, vor allem Glyphosat, zurückzuführen ist.

Daher haben Assoziationsstudien wie diese auch nur „begrenzten wissenschaftlichen Wert“, sagt Daniel Dietrich, Leiter der Arbeitsgruppe Human- und Umwelttoxikologie der Universität Konstanz. Zwar bestärken die Ergebnisse anscheinend „einen vielfach angenommen, jedoch nie bestätigten kausalen Zusammenhang“ zwischen der Aufnahme von Glyphosat und dem Aufkommen von akuter lymphoider Leukämie, sagt Dietrich. „Es werden jedoch keine Beweise geliefert.“

In der konventionellen Landwirtschaft gang und gäbe: der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln © IMAGO/Sylvio Dittrich

Tatsächlich, merkt Dietrich an, weisen die Autorinnen selbst darauf hin, dass sie nicht wüssten, welcher Anteil des Untersuchungsgebietes mit genmodifiziertem Soja und somit Glyphosat behandelt wurde oder wieviel Glyphosat angewendet wurde. So beziehe sich die Studie „lediglich auf die Annahme der durchschnittlichen Anbaufläche und der üblichen Menge an Glyphosat, welche auf solchen Anbauflächen verwendet werden.“

Entsprechend vorsichtig formulieren Skidmore, Sims und Gibbs ihre Schlussfolgerungen und sprechen lediglich von einer „empirischen Beziehung“ zwischen dem Pestizideinsatz und der erhöhten Krebsrate und betonen, dass „die Krebsentstehung ein komplexer und multifaktorieller Prozess“ sei: „Die von uns verwendeten Instrumente können keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Expansion des Sojaanbaus (und dem Pestizideinsatz) und Krebstodesfällen nachweisen.“

Es ist plausibel, dass die Assoziation zwischen dem Sojaanbau beziehungsweise Pestizideinsatz und der Krankheitslast bei Kindern nicht nur korrelativ ist, sondern ein ursächlicher Zusammenhang besteht. Matthias Liess, Leiter der Abteilung System-Ökotoxikologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig

Dennoch legen viele Formulierungen des Trios eben jenen kausalen Zusammenhang zwischen Pestizideinsatz und Krebsrate nahe, obwohl schon allein aufgrund des Designs der epidemiologischen Studie ein kausaler Nachweis prinzipiell so nicht geführt werden könne, kritisiert Jörg Rahnenführer, Leiter des Fachgebiets „Statistische Me­tho­den in der Genetik und Chemometrie“ an der Technischen Universität Dortmund.

Auch wäre für die – nur knapp signifikante – Aussage, dass es zwischen 2008 und 2019 123 zusätzliche Todesfälle von Kindern unter zehn Jahren gegeben habe, die Angabe eines Konfidenzintervalls – eine Abschätzung, wie korrekt die Aussage ist – wichtig gewesen. „Dies würde dann klarstellen, dass aus statistischer Sicht die Zunahme genauso gut auch nur knapp über null liegen könnte“, so Rahnenführer. „Die alleinige Angabe präziser Zahlen ist bei solch großer statistischer Unsicherheit immer fragwürdig.“

Zusammenhang „plausibel“

Matthias Liess, Leiter der Abteilung System-Ökotoxikologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig hält es dennoch für zumindest „plausibel“, dass „die Assoziation zwischen dem Sojaanbau beziehungsweise Pestizideinsatz und der Krankheitslast bei Kindern nicht nur korrelativ ist, sondern ein ursächlicher Zusammenhang besteht“.

So sei laut Studie flussaufwärts eine geringere Blutkrebs-Inzidenz festzustellen als flussabwärts. Das weise „stark auf einen kausalen Zusammenhang zwischen Pestizidbelastung der Sojaproduktion und Krankheitshäufigkeit hin.“ Somit sei es wahrscheinlich, dass die Erkrankungen mit einer anbaubedingten Belastung des Trinkwassers in Verbindung gebracht werden kann.

„Andere Ursachen als Pestizide sind in diesem Wirkszenario schwer vorstellbar“, so Liess. Versuche, die eindeutigere Ergebnisse produzieren, etwa den Blutkrebs-Auslöser identifizieren könnten, hält Liess für „kaum möglich“. Die notwendige Anzahl von Versuchstieren würde den realisierbaren Aufwand bei niedrigen Inzidenz-Anteilen übersteigen. Daher sei man auf epidemiologische Studien angewiesen.

„Obwohl der hier vermutete Zusammenhang plausibel scheint und möglicherweise korrekt ist, gibt es noch viele andere mögliche Erklärungen für die beobachteten Zusammenhänge in den Daten“, sagt Jörg Rahnenführer. So seien etwa sozioökonomische Variablen ebenso wenig berücksichtigt worden wie konkrete Informationen über die Verschmutzung und Pestizidbelastung des Wassers in der Region. „Eine direkte Messung dieser Wasserverschmutzung und der damit eventuell korrelierenden Krebsfälle würde sehr viel zuverlässigere Ergebnisse liefern“, so der Forscher, „auch wenn dies natürlich sehr viel aufwändiger wäre.“ (mit smc)