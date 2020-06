Wegen des Corona-Ausbruchs ist der Schlachtbetrieb bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück gestoppt. Die Schlachtungen seien bereits am Mittwochmittag eingestellt worden, nun würden weitere Bereiche nach und nach heruntergefahren, teilte das Unternehmen mit. Wie lange der Produktionsbereich geschlossen bleibe, müssten die Behörden nach Lage entscheiden

Von den bislang 500 am Mittwoch vorliegenden Testergebnissen der Mitarbeiter in dem Schlachthof und Fleisch-Zerlegebetrieb im ostwestfälischen Kreis Gütersloh seien 400 positiv auf das Virus getestet worden. Weitere Ergebnisse stünden auch noch aus. Die Zeitungen „Westfalen-Blatt“ und „Neue Westfälische“ hatten zuvor darüber berichtet.

[Behalten Sie den Überblick über die Corona-Entwicklung in Ihrem Berliner Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihre Nachbarschaft. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de.]

Am Nachmittag gaben der Kreis und Tönnies eine gemeinsame Pressekonferenz. Das NRW-Gesundheitsministerium kündigte zudem an, im Gesundheitsausschuss des Landtages ausführlich zu informieren. Am Dienstag hatte das Unternehmen von 128 positiv auf das Virus getesteten Mitarbeitern gesprochen und Maßnahmen zugesagt, die Ausbreitung einzudämmen. Die Gesundheit der Mitarbeiter habe oberste Priorität, sagte Dr. Vielstädte der Firma Tönnies. Er entschuldigte sich im Namen der Firma für den Ausbruch und hoffe, „den Virus aus dem Betrieb zu bekommen.“ Die Schlachtung wurde gestoppt, der Betrieb wird weiterhin heruntergefahren.

400 Getestete hätten wenig Symptome gezeigt

Was konkret den Vorfall ausgelöst hat, konnte ein Firmenvertreter nicht nennen. Er fügte hinzu, die vorwiegend osteuropäischen Werkarbeiter hätten das Virus bei langen Wochenendaufhalten in ihrer Heimat in das Werk hineingetragen haben könnten. Trotz intensiver Testungen, auch aufgrund der neu erlassenen Reisefreiheiten konnte man einen neuen Infektionsherd nicht verhindern. „Eine Erkenntnis ist sicherlich, dass sich das Virus in gekühlten Räumen schneller ausbreitet“. Von den 400 positiv getesteten Mitarbeitern hätten nur wenige auffällige Symptome gezeigt.

Der Kreis Gütersloh kündigte am Mittwochnachmittag an, alle Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien zu schließen. Auch der FC Gütersloh stellte seinen Trainingsbetrieb vorläufig ein, meldete Radio Gütersloh. Auch die Postfilialen in Herzebrock-Clarholz und Oelde sollen geschlossen werden, da dort viele Tönnies-Mitarbeiter ein und ausgehen. Auch die #BlackLivesMatter soll abgesagt werden.

In den gekühlten Räumen sei die Übertragung offensichtlich höher, sagte ein Unternehmenssprecher. Foto: imago images/teutopress

Scharfe Kritik übte die oppositionelle SPD im Landkreis Gütersloh. Man sehe sich in seiner zuletzt geäußerten Skepsis bestätigt, wird die SPD-Fraktionsvorsitzende Liane Fülling von der „Neuen Westfälischen Zeitung“ zitiert. Sie frage sich, wieso man erst Dienstag mit den Testungen wieder angefangen habe. Zudem äußerte sie den Verdacht, CDU-Landrat Sven-Georg Adenauer habe sich von den Tönnies-Vertretern „einlullen“ lassen. Sie bezweifle, dass die Verhinderung eines Shutdown für den Kreis noch möglich sei.

Bei einem großangelegten Coronavirus-Reihentest durch die Gesundheitsbehörden nach einem Ausbruch in einer Fleischfabrik im Kreis Coesfeld im Mai waren bei Tönnies zunächst nur wenige Fälle festgestellt worden.

Nach Unternehmensangaben wurde allerdings bei späteren Tests ein Infektionsherd identifiziert. Obwohl alle Kontaktpersonen vorsorglich in Quarantäne geschickt worden seien, habe es weitere Infektionen in dem Schweinefleisch-Zerlegebetrieb gegeben.

Mehr zum Coronavirus:

Der Landrat des Kreises Gütersloh, Sven-Georg Adenauer, zeigte sich schockiert über den sprunghaften Anstieg: „Die Firma muss ihre Produktion runterfahren, soweit es eben geht“, sagte der CDU-Politiker der „Neuen Westfälischen“. Jetzt gelte es zu schauen, wo die Betroffenen und ihre Kinder untergebracht seien.

Mehr zum Thema Coronavirus in Deutschland und der Welt Zahl der Neuinfektionen steigt erneut an – neuer Höchststand in Schweden

Im Kreis Gütersloh stieg die Sieben-Tages-Inzidenz am Montag bereits auf 25,3 an. Das heißt: Es gibt 25,3 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. Ab 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen würden bisherige Lockerungen teilweise wieder aufgehoben werden. (dpa, Tsp)