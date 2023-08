Ein Leben voller Beschwerden Die Folgen einer unglücklichen Kindheit

Belastende Erlebnisse in der Kindheit können sich bis ins hohe Alter auf die Gesundheit auswirken. Zu diesem Ergebnis kommt ein Forschungsteam der University of California in San Francisco (UCSF). Vor allem diejenigen, die frühe Gewalterfahrungen erleben mussten, sind im Erwachsenenalter auffällig häufig körperlich beeinträchtigt, heißt in der Studie, die im Fachmagazin „Journal of General Internal Medicine“ veröffentlicht wurde.

Nach Angaben des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben fast 60 Prozent der Erwachsenen in den USA mindestens eine negative Kindheitserfahrung erlebt. Für Deutschland liegen solche Daten nicht vor. Im Englisch werden diese als Adverse Childhood Experiences oder ACE bezeichnet.

Darunter fallen Misshandlungen und Missbrauch, das Miterleben von Gewalt, finanzielle Belastungen in der Familie, schwere Gesundheitsprobleme, aber auch die Trennung der Eltern. Die Ereignisse haben eins gemeinsam: dass sie das Gefühl der Sicherheit und Stabilität eines Kindes untergraben können.

Belastende Erfahrungen in der frühen Kindheit können ein Marker für das Risiko von Beeinträchtigungen im späteren Leben sein. Victoria M. Lee, Erstautorin der Studie

Das Team um Alison J. Huang, Leiterin der Forschungsabteilung für Allgemeine Innere Medizin am UCSF und Hauptautorin der Studie, wollte herausfinden, welche Folgen die belastenden oder gar traumatischen Kindheitserlebnisse über die Lebensspanne nach sich ziehen. Dafür werteten sie die Daten der „National Social Life, Health and Aging Project“ aus.

In dieser Bevölkerungsstudie wurden rund 3400 Teilnehmende zwischen 50 und 97 Jahren zunächst zu möglichen ACE befragt. Sie unterzogen sich auch regelmäßig Tests zum Gleichgewicht, sollten etwa drei Meter auf einer Linie gehen oder vom Stuhl aufstehen. Oder auch Tests, um leichte geistige Einbußen wie Gedächtnisprobleme oder (beginnende) Demenz zu erkennen. Auch wurde bewertet, ob und welche Schwierigkeiten sie dabei hatten, ihrem Alltag nachzugehen. Die Daten konnten detailliert erhoben werden, weil die Teilnehmenden alle in Wohngemeinschaften lebten.

Fast die Hälfte der Teilnehmenden gab an, im Alter zwischen sechs und 16 Jahren mindestens eine der aufgeführten negativen Erlebnisse durchgemacht zu haben. Die meisten berichteten, dass sich ihre Eltern getrennt hatten oder sie Gewalt miterleben mussten. 14 Prozent der Teilnehmenden gaben an, selbst misshandelt oder missbraucht worden zu sein, 13 Prozent als Familie finanzielle Probleme gehabt zu haben und sechs Prozent schwer krank gewesen zu sein. Jeder Fünfte berichtete über mehr als ein negatives Kindheitserlebnis.

40 Prozent höher ist das Risiko Mobilitätsprobleme zu entwickeln bei Erwachsenen, die Gewalt in der Kindheit erfahren.

Die UCSF-Forschenden werteten diese Daten aus und berücksichtigen dabei sowohl die subjektiven als auch die objektiven Gesundheitsprobleme der US-Amerikanerinnen und Amerikaner. Und sie stellten fest, dass die betroffenen Teilnehmenden im Alter mit größerer Wahrscheinlichkeit körperliche und kognitive Beeinträchtigungen aufwiesen, etwa Schwierigkeiten beim Gehen oder Gedächtnisprobleme, erklärte Huang. Die Ergebnisse blieben konstant, auch nachdem andere Faktoren, die zu diesen Problemen führen könnten, herausgerechnet wurden.

Vor allem jene, die in ihrer Kindheit selbst Gewalt erlebten, entwickelten im Erwachsenenalter mit 40 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit Mobilitätseinschränkungen und hatten mit 80 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit Schwierigkeiten bei täglichen Aktivitäten.



„Belastende Erfahrungen in der frühen Kindheit können ein Marker für das Risiko von Beeinträchtigungen im späteren Leben sein“, sagte die Erstautorin und UCSF-Medizinstudentin Victoria M. Lee. Das habe Auswirkungen auf die Altersmedizin: Die frühzeitige Erkennung und Linderung von Kindheitstraumata könne auch altersbedingten Funktionsverlust vermeiden.