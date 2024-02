Lehrerausbildung Berliner Bildungsexperte will weg von den Universitäten

Wie mehr Menschen ins Lehramt bekommen? Diese Frage bereitet Politikerinnen und Hochschulmanagern seit Jahren Kopfzerbrechen. Für das Problem eine bundesweite Lösungsstrategie zu entwickeln, ist angesichts der unterschiedlichen Ausbildungssysteme in den 16 Bundesländern, milde gesagt, komplex. Konkrete Vorschläge, wie man die Ausbildungspluralität in den Griff bekommen und vereinheitlichen könnte, hat der Berliner Bildungsexperte Mark Rackles (SPD) jetzt in einer Studie für die Rosa-Luxemburg-Stiftung vorgestellt.

Rackles, der heute als freiberuflicher Berater und Publizist zum Bildungswesen arbeitet, war von 2011 bis 2019 Staatssekretär für Bildung, Jugend und Wissenschaft in Berlin. Seine Analyse dazu, wie die Lehrkräfteausbildung in Deutschland verbessert und die Absolventenzahl erhöht werden könnte, setzt mit einer Bestandsaufnahme an, die die Stärken und Schwächen je nach Land in den Blick nimmt.

Die Ungleichheit in der Lehramtsausbildung zeigt sich zunächst an den Absolventenzahlen nach Ländern. Nur drei Länder bildeten die Hälfte aller deutschen Lehrkräfte aus, so Rackles, beziehungsweise fünf Länder 75 Prozent: Nordrhein-Westfalen steht mit 23 Prozent aller Abschlussprüfungen im Lehramt an der Spitze. Darauf folgt Bayern mit 16 Prozent, Baden-Württemberg (13 Prozent) und Niedersachsen und Hessen (je 10 Prozent).

2700 Arbeitsstunden Unterschied je nach Ausbildung

Die dem Föderalismus wie der Hochschulautonomie geschuldete Vielgliedrigkeit des Lehramtssystems führt die Studie an eindringlichen Beispielen vor Augen: Nicht nur gibt es in einigen Bundesländern, etwa Bayern, Hessen und Sachsen, noch das Staatsexamen. Der Studienumfang unterscheide sich vom Bachelor-Master-Lehramt auch um 90 Leistungspunkten (ECTS), die die Studierenden sammeln müssen. Das entspreche bis zu 2700 Arbeitsstunden. Rackles schlägt vor, das Doppelsystem „zugunsten des BA/MA“ aufzulösen, auch wenn bislang 40 Prozent aller Absolventen in Deutschland mit einem Staatsexamen in den Lehrerberuf gehen.

Als Beispiel für Reformen können laut Rackles NRW sowie die TU München dienen. An beiden Orten gebe es erste Ansätze, sich weg von den eher fachorientierten Universitäten und hin zu stärker praxisbezogenen Einrichtungen für die Lehramtsausbildung zu bewegen.

Mehr Lehrer an Fachhochschulen ausbilden, fordert Rackles

In NRW kooperieren Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAWen) mit Universitäten. Wer an einer HAW Ingenieurwesen im BA studiere, könne anschließend an eine Universität wechseln und dort einen Master of Education machen, um Lehrer zu werden. Die HAWen sollten flächendeckend zu eigenständigen Instanzen der Lehramtsausbildung entwickelt werden, fordert Rackles von der Politik, das Festhalten am „universitären Privileg“ kritisiert er als Hindernis.

Auch die Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg, Fachhochschulen fürs Grundschullehramt, hebt er als Modell für alle hervor.

Eine weitere Kernforderung aus der Studie ist, die Schools of Education oder Zentren für Lehrkräftebildung an den Universitäten zu Fakultäten auszubauen, ihnen also auch die Macht zu verleihen, eigene Professor:innen zu berufen. An der TU München sei dieser schwierige Schritt schon gelungen, lobt Rackles. Für alle Länder solle nicht zuletzt auch gelten, vom „Zwei-Fach-Dogma“ wegzukommen, also auch Lehrer mit nur einem Fach auszubilden, wie etwa in Polen und Frankreich üblich. Und die Praxisphase schon mit dem Studienbeginn zu kombinieren, anstatt diese ans Ende des Studiums zu stellen.