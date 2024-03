Lösungsansätze für den Palästina-Konflikt Plädoyer für einen „entkernten“ Zionismus

Das Dilemma, in das sich Israel und seine Politiker hineinbugsiert haben, besteht darin, dass in den im Sechs-Tage-Krieg besetzten Gebieten mittlerweile mehr als eine halbe Million jüdische Israelis in mehr als 200 Siedlungen und in rund 150 Outposts (Außenposten) leben. Für diesen Sachverhalt eine Lösung zu finden, dem beide Seiten, Palästinenser und jüdische Israelis gleichermaßen, zustimmen können, scheint unter den gegebenen Umständen so gut wie unmöglich zu sein.