Luxus der Evolution Nur die kräftigsten Vögel haben bunte Augen

Die Augen der Haustaube leuchten gelbrot, die der Sumpfeule zeigen sich in Gelb und die des Bunttukans in Grün mit blauem Rand. Vogelaugen präsentieren sich oft in schrillsten Farben. Doch das liegt nicht daran, dass sie besonders viel leisten müssen.

Ein Forscherteam um Eamon Corbett von der University of Louisiana kommt nach der Auswertung von insgesamt 250 Studien aus rund 100 Jahren zu dem Schluss: Die bunten Vogelaugen senden wie beim bunten Gefieder vor allem das Signal, wie kräftig und gesund sie sind. So präsentieren sich die Augen von Reihern und Pelikanen besonders farbintensiv, wenn die Brutzeit ansteht. Die Weibchen sind dann angetan, wenn sie in die kräftig leuchtenden Augen eines Männchens blicken, wie es beim Paradiesvogel der Fall ist. „Und ein Experiment mit Dohlen ergab, dass ihre hellen Augen Rivalen davon abhielten, sich ihren Nisthöhlen zu nähern“, berichtet Biologe Corbett.

Was die Frage aufwirft, was bunte Augen über Fitness und Durchsetzungskraft und damit den Fortpflanzungswert seines Besitzers verraten. Da wären doch ein kräftiges Gefieder oder ein großer, „zupackender“ Schnabel bei Vögeln weitaus aussagekräftiger, denn die bringen ja im Überlebenskampf einen echten Vorteil.

Die Antwort darauf kannte schon Charles Darwin: die sexuelle Selektion. Sie funktioniert nach dem Muster: Wer sich den Luxus bunter Augen leisten kann, muss dafür genug Ressourcen haben. Die wiederum versprechen Durchsetzungskraft im Kampf ums Überleben und die Aufzucht der Nachkommen. Bei den bunten Augen der Vögel ist es wie bei ihrem bunten Gefieder: Sie sind ein schöner Luxus, den sich nur die Kräftigsten leisten können – und deswegen punktet man mit ihnen bei der Partnerwahl.