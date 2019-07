Möbel schleppen, Pizza ausfahren oder im Büro stundenlang Akten schreddern? Mit einer Plakatkampagne wirbt das Deutsche Studentenwerk (DSW) für eine Alternative zum anstrengenden Studentenjob. „Einfacher ans Geld. Jetzt Bafög beantragen“, lautet der Appell, bei dem überrascht, dass er überhaupt nötig sein soll. Doch tatsächlich zögern viele, sich um die staatliche Ausbildungsförderung zu bewerben. Alte Annahmen, die Eltern würden eh’ zu viel verdienen oder die Schuldenlast am Ende des Studiums könnte zu hoch werden, aber gelten teilweise nicht mehr. Denn ab dem 1. August ist die Bafög-Reform wirksam.

Mit Beginn des Wintersemesters gibt es damit nicht nur mehr Geld, sondern es steigen auch die Einkommens-Freibeträge und die Rückzahlungsbedingungen werden sozialer. „Wir nehmen das zum Anlass, nochmal deutlich daran zu erinnern, Bafög zu beantragen“, erklärte kürzlich DSW-Generalsekretär Achim Meyer auf der Heyde zur Plakatserie.

Zahl der Geförderten sank zuletzt dramatisch

Was ändert sich im Einzelnen? In zwei Schritten steigen die Bedarfssätze, die sich nach dem elterlichen Einkommen richten: um fünf Prozent in diesem und um zwei Prozent im kommenden Jahr. Wie aufgrund der bundesweit steigenden Mieten vielfach gefordert, wird auch der im Förderbetrag enthaltene Wohnzuschlag für Studierende, die nicht bei den Eltern leben, von bisher 250 auf 325 Euro im Monat angehoben. Der Bafög-Höchstsatz wächst im Jahr 2020 von derzeit 735 Euro auf 861 Euro.

Die Einkommensfreibeträge steigen in drei Stufen – in diesem Jahr um sieben Prozent, 2020 um weitere drei Prozent und 2021 um noch einmal sechs Prozent. Das Bundesbildungsministerium rechnet damit, dass es in zwei Jahren „über 100.000 Bafög-Geförderte im Jahresdurchschnitt mehr geben wird als ohne die Reform“. Zuvor war die Zahl der Geförderten stark gesunken – zwischen 2014 und 2017 um 180 000 auf durchschnittlich rund 557.000 Studierende und 225.000 Schülerinnen und Schüler. Für 2018 soll die amtliche Statistik in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.

Zu den weiteren Neuerungen gehört eine erleichterte Rückzahlung: Es bleibt dabei, dass Bafög-Empfänger nach dem Studium 50 Prozent zurückzahlen sollen und damit erst fünf Jahre nach dem Abschluss beginnen müssen. Die Raten betragen monatlich mindestens 130 Euro. Nach Zahlung von 77 Raten (10.010 Euro) wird die Restschuld erlassen. Wer nicht genug verdient, um 130 Euro im Monat aufzubringen, kann die Raten auf Antrag senken. Nach 20 Jahren gibt es einen Schuldenschnitt für alle, die sich bis dahin „um Tilgung bemüht“ haben.

Länder fordern vom Bund weitere Reformschritte

Mit diesen Verbesserungen sei die „Trendwende beim Bafög eingeleitet“, erklärte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Mittwoch. Die Reform soll weitergehen: Als sie im Juni vom Bundesrat gebilligt wurde, forderten die Länder vom Bund, die Altersgrenzen anzuheben und zusätzlich zur Förderungshöchstdauer in der Regelstudienzeit plus zwei Semester auch Orientierungsstudiengänge zu bezuschussen. Außerdem müssten die Fördersätze an die Preis- und Einkommensentwicklung gekoppelt werden.

Nicole Gohlke, die hochschulpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, kritisierte am Mittwoch, dass die jetzige Reform „nur gerade so die schlimmsten Löcher stopft“. Für den Hochschulexperten der Grünen, Kai Gehring, reicht "die mutlose Novelle reicht längst nicht aus, die Versäumnisse in der BAföG-Politik der letzten Jahre auszugleichen und den Hochschulzugang von sozialer Herkunft abzukoppeln". Notwendig wäre eine zehnprozentige Anhebung der Sätze in diesem Jahr gewesen - und danach regelmäßige Anpassungen an die steigenden Lebenshaltungskosten.