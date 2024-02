„Mein voriges Leben war verbrannt“ Wie ein Student aus Mariupol in Berlin neu anfängt

Wäre der Krieg nicht ausgebrochen, würde der aus Mariupol kommende Rostyslav Nepomniashchykh heute wahrscheinlich Englische Philologie an der Universität Kyjiw studieren. Er hatte vor, zum Studium in die ukrainische Hauptstadt zu ziehen. Doch nun studiert der 19-Jährige im ersten Semester Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin.