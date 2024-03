Mini-Reaktoren „In Amerika kann man schon von einem Hype sprechen“

Herr Tromm, in Ländern, die an einem Nuklearprogramm festhalten oder eines starten wollen, wird lebhaft über Small Modular Reactors (SMR) diskutiert. Frankreich möchte eine Milliarde Euro dafür ausgeben. Ist die Aufregung gerechtfertigt oder ist da auch ein gewisser Hype drin?

Beides. In Amerika kann man schon von einem Hype sprechen, aber es gibt auch gute Argumente. Zum einen lassen sich kleinere Anlagen besser in ein Gesamtnetz mit Erneuerbaren Energien integrieren. Zum anderen lässt sich bei den SMRs das Sicherheitsniveau nochmals deutlich erhöhen, obwohl wir mit den Reaktoren der neuesten Generation wie dem EPR im finnischen Olkiluoto bereits auf einem verbesserten Sicherheitsstandard gegenüber den aktuellen Reaktoren sind. Die SMRs sind kleiner. Die Nachwärme, die da anfällt, lässt sich viel besser runterkühlen. Für konkrete Aussagen muss man jedoch jedes einzelne Konzept genau anschauen.

Welche Kritikpunkte gibt es?

Alle reden davon, aber keiner hat bisher eine kommerzielle Anlage gebaut. So lange bleibt abzuwarten, ob die propagierte Kosteneinsparung durch die Serienfertigung wirklich eintritt. Das erfordert auch, dass sich interessierte Länder wie Frankreich, Litauen oder Tschechien in Europa auf gemeinsame Sicherheitsstandards einigen, andernfalls bleibt der Aufwand für die Hersteller hoch und damit teuer.

Zur Person Walter Tromm © KIT Walter Tromm ist Sprecher des Programms Nukleare Entsorgung, Sicherheit und Strahlenforschung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Wann werden die ersten SMRs Strom ins Netz einspeisen?

Das wird mit der etablierten Technik der Leichtwasserreaktoren gelingen. Hier sehe ich Kanada vorn, wo der BWRX-300 von GE Hitachi gebaut werden soll, sowie die USA mit NuScale Power. Die beiden könnten schon vor 2030 Strom liefern. Bei fortschrittlicheren Konzepten ist noch viel Entwicklungsarbeit nötig, das wird nicht vor 2050 sein.

Warum forschen Sie und Ihr Team am KIT an modernen Reaktorsystemen, wenn Deutschland doch aus der Kernenergie aussteigen will?

Da geht es um Sicherheitsuntersuchungen, vor allem um Neutronik, Thermo- und Fluiddynamik. Offenbar haben wir eine sehr gute Expertise, denn wir wurden für die Koordination von EU-Projekten ausgewählt. Ich bin mir sicher, dass es in Deutschland in den nächsten 50 Jahren keine Neubauten geben wird, aber in unseren Nachbarländern. Deshalb sagt das BMBF als unser Geldgeber: Wir möchten, dass ihr diese Expertise behaltet und in europäischen Projekten die Forschung mitgestaltet. Wichtig ist auch, dass unsere Versuchsanlagen, etwa für Flüssigmetalle, vielfach für die Erneuerbaren nutzbar sind, etwa solarthermische Kraftwerke. Da gibt es Synergien, die es zu nutzen lohnt.

Finden Sie genug Nachwuchsforscher für Kerntechnik oder gehen die eher in Länder, wo sie in der Industrie gut weiterkommen, etwa Frankreich?

Ja das ist so, das muss ich ehrlich zugeben. Der Kollege, der das EU-Projekt für SMRs koordiniert, spricht Spanisch und bekommt sehr gute Leute aus Italien, Spanien bis nach Südamerika, aber praktisch niemanden mehr aus Deutschland. Bei speziellen Themen wie der Neutronik ist es oft so, dass Doktoranden und Postdocs herkommen, aber später auch wieder gehen. Da ist ein Kompetenzbruch da.