Mischwesen, die die Welt vermessen Ägyptologen entdecken astronomische Darstellungen in Tempel

In einem ehemaligen Baumwolllager haben Archäologen unter einer jahrhundertealten Schmutzschicht einzigartige Zeugnisse aus der griechisch-römischen Zeit Ägyptens entdeckt. Das Gebäude ist ein Überrest der antiken Tempelanlage von Esna. Mehr als hundert Figuren mit astronomischen Darstellungen haben Wissenschaftler der Universität Tübingen und des ägyptischen Ministeriums für Tourismus und Altertümer in den vergangenen fünf Jahren an der Decke der großen Vorhalle des Tempels freigelegt.

Der Tempel von Esna in Oberägypten gilt als einer der bedeutendsten Anlagen seiner Zeit. Das Dach ruht auf 18 Säulen in Dreierreihen. Jedes Kapitell ist anders gestaltet. Säulen und Kapitelle sind reich dekoriert. Der Tempel steht für den Übergang vom pharaonischen Ägypten zur Spätantike, wie Daniel von Recklinghausen vom Institut der Kulturen des Alten Orients der Universität Tübingen gegenüber dem Tagesspiegel erklärt. Mehr als 30 Restaurator:innen eines ägyptisch-deutschen Wissenschaftlerteams haben unter der Leitung von Ahmed Emam die alten astronomischen Erkenntnisse zutage gefördert. Das Projekt wird unter anderem von der Gerda Henkel Stiftung gefördert.

Gottheiten verkörpern Mondphasen

Der Gott Osiris steht auf einem Kreis, in dem ein Auge leicht geöffnet ist. Daneben erscheint Isis auf einer weiteren Scheibe, das Auge ist ein wenig weiter geöffnet. Beide Gottheiten repräsentieren mit dem dazugehörigen Kreis den siebten beziehungsweise achten Tag des zunehmenden Mondes. Die Namen der Gottheiten sind jeweils in einem Textfeld vermerkt.

Nach der Restaurierung: Orion, Sothis (Sirius) und Anukis (von links nach rechts). Darüber die Himmelsgöttin Nut, die die Abendsonne verschluckt. © Ahmed Amin/Ministry of Tourism and Antiquities (MoTA)

Diese einzigartige Darstellung der Mondphasen in zwei Reihen zu je 15 Bildern wurde erst bei der Reinigung der Decke der prächtigen Vorhalle des Tempels entdeckt. Mehr ist von der Tempelanlage nicht erhalten. Dass überhaupt noch Reste der Anlage erhalten sind und sie nicht als Baumaterial genutzt wurden, liegt wohl daran, dass der Tempel im 19. Jahrhundert zu Zeiten des Gouverneurs Muhamed Ali Pascha als Baumwolllager diente. Der Ruß, der an den Wänden des Tempels gefunden wurde, stammt wahrscheinlich von Fackeln aus dieser Zeit.

Gemeinsames Projekt Das Projekt „Die Fortführung der Wiedergewinnung, Konservierung und Dokumentation der antiken Farbgebung im Tempel von Esna II“, ist ein Vorhaben, an dem Wissenschaftler:innen und Restaurator:innen der Abteilung Ägyptologie der Universität Tübingen und des ägyptischen Ministeriums für Tourismus und Altertümer seit 2018 gemeinsam arbeiten. Die Restaurierung der farbigen Decke ist abgeschlossen, als Nächstes werden die Wände und Säulen restauriert.

Der Tempel wurde in nur 30 Jahren erbaut, wahrscheinlich zur Zeit des Kaisers Tiberius im 1. Jahrhundert. Bis zur vollständigen Ausschmückung des Tempels vergingen noch einmal über 200 Jahre. Der Grund für diese lange Bauzeit ist noch nicht bekannt.

Nicht alle Flächen der Anlage waren mit Reliefs versehen, teilweise waren die Darstellungen nur aufgemalt, beispielsweise auch die Namen der Gottheiten und Sternbilder. Diese konnten erst jetzt durch die Entfernung der Schmutzschicht und die Restaurierung gelesen werden. Wobei sich nicht alle Bilder unseren heutigen Sternbildern zuordnen lassen.

Darstellung des Tierkreiszeichens Schütze. © Ahmed Amin

Die reich verzierte Decke ist für Ägyptologen von großem wissenschaftlichem Wert. Zum einen wurden völlig neue astronomische Darstellungen wie die oben beschriebenen Mondphasen entdeckt, die es so nur in Esna gibt. Zum anderen sind zum Teil bekannte Sternbilddarstellungen nun benannt und liefern der Ägyptologie wertvolles Material für die Interpretation und Entzifferung anderer Bilder in Gräbern und auf Sarkophagen.

Tierköpfe für die Windrichtungen

Auf der Decke sind auch die „vier Winde“ dargestellt, die sich die Ägypter in Tiergestalt vorstellten. So ist der Südwind ein Mischwesen aus Widderkopf und Löwenleib mit vier Flügeln. Der Nordwind ist als Skarabäus mit Widderkopf, vier Flügeln und einer Straußenfeder dargestellt.

Darstellung des zunehmenden Mondes an der restaurierten Decke der Vorhalle des Tempels von Esna. © Ahmed Amin

Warum die Inschriften nicht graviert wurden, ist noch nicht geklärt. Auch die Kartuschen mit den Namen der römischen Kaiser wurden wohl oft in letzter Minute mit Tusche ausgefüllt, da die Kaiser in Rom mitunter schnell wechselten. Die Erbauer des Tempels wollten wohl möglichst aktuell sein, sagt von Recklinghausen.

In Ägypten gab es damals wohl mehr als 100 solcher Tempel, es war eine Art Wettbewerb zwischen den Städten, um den prächtigsten Tempel. Sechs große Anlagen sind heute noch erhalten und zu besichtigen.

Der von Esna gehört zu den prächtigsten, wie von Recklinghausen vermutet. Einzelne astronomische Darstellungen und Szenen waren schon vorher bekannt, aber in ihrer dichten Kombination ist die Dekoration von Esna einzigartig. Es sei ein letztes Aufbäumen der pharaonischen Kultur vor dem Anbruch einer neuen Zeit.