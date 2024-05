Mögliche Wiederwahl Trumps Welche Folgen hätte das für die Wissenschaft?

Schon vor seiner Präsidentschaft von 2017 bis 2021 hatte sich Donald Trump skeptisch geäußert, ob es den Klimawandel überhaupt gibt und falls ja, ob er vom Menschen verursacht ist. Anstatt seine Politik auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu stützen, betätige sich Trump als „Klima-Brandstifter“, sagte der damalige demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden.

Trumps Haushalt sah tiefe Einschnitte für nahezu alle Forschungszweige vor, ganzen Organisationen drohte laut Wissenschaftsmagazin „Science“ das „Ertrinken in roter Tinte“. Der Schaden für die amerikanische Wissenschaft war immens.

Trumps Regierung sei „komplett wissenschaftsfeindlich gewesen, mit Auswirkungen, die noch schlimmer sind als erwartet“, sagte John Krige, emeritierter Professor am Georgia Institute of Technology in Atlanta, der viel zu der historischen Rolle Amerikas in der weltweiten Wissenschaft geforscht hat, nach Bidens Amtsantritt 2021 der „Zeit“.

Womit muss die Wissenschaft also bei einer zweiten Amtszeit Trumps rechnen, in den USA und global? Unsere drei Fachleute geben ihre Einschätzung ab. Alle Folgen der Serie „3 auf 1“ finden Sie hier.

Desinformation schadet uns allen

Patrick Cramer ist Chemiker und Präsident der Max-Planck-Gesellschaft. Er sagt: Ich vertraue darauf, dass das Wissenschaftssystem in den USA hinreichend resilient ist.

Folgt man dem Bericht des Club of Rome aus dem Jahr 2022, dann ist die bedeutendste Herausforderung unserer Tage unsere Unfähigkeit, zwischen Fakt und Fiktion zu unterscheiden. Wenn es uns nicht mehr gelingt, uns über Grundtatsachen zu verständigen, dann werden wir die Herausforderungen wie etwa den Klimawandel oder gesellschaftliche Spaltung nicht bewältigen.

Wissenschaft leistet ihren Beitrag, in dem sie Fakten schafft, um zu evidenzbasierten Entscheidungen beizutragen. Politische Entscheidungsträger, die wissenschaftliche Fakten ignorieren und stattdessen Falsch- und Desinformation verbreiten, schaden uns allen.

Mit Blick auf die anstehenden Wahlen in den USA mache ich mir Sorgen, denn die USA sind unser wichtigster Kooperationspartner und wir wünschen uns, dass das so bleibt. Ich vertraue darauf, dass das Wissenschaftssystem dort hinreichend resilient ist. Im Wettbewerb mit den aufstrebenden Ländern Asiens wie China, Indien, Singapur und Südkorea würde sich das Land ansonsten sehr schwächen.

Bestehende Kooperationen stärken

Joybrato Mukherjee ist Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD und Rektor der Uni Köln. Er sagt: Es wird darauf ankommen, möglichen Abschottungstendenzen entgegenzuwirken.

Wir sollten uns in Deutschland mit Blick auf die wissenschaftliche Zusammenarbeit strategisch auf eine mögliche zweite Amtszeit von Donald Trump vorbereiten.

Nach den Erfahrungen der ersten Amtszeit sollten wir daher gerade jetzt bestehende Kooperationen mit US-Hochschulen und Forschungseinrichtungen stärken. Zudem gilt es – wo möglich und sinnhaft – neue Kooperationen einzugehen.

Viele amerikanische Hochschulen sind unabhängiger vom Staat als deutsche Hochschulen. Dies bietet Chancen für Kooperation und Austausch auch im Falle von politischen Herausforderungen im transatlantischen Verhältnis.

Es wird darauf ankommen, möglichen Abschottungstendenzen durch die Stärkung des Kooperationsraums Wissenschaft entgegenzuwirken. Möglichen disruptiven Entscheidungen und Entwicklungen müssen wir die Kraft der Kontinuität des intensiven akademischen Austausches entgegensetzen.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Katja Becker ist Biochemikerin und Medizinerin und Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG. Sie sagt: Der Dialog darf durch den Wahlausgang nicht gefährdet werden.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) pflegt seit vielen Jahren einen intensiven wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Austausch mit den USA.

Wie vertrauensvoll vor allem die Zusammenarbeit mit unserer US-amerikanischen Partnerorganisation, der National Science Foundation (NSF), oder auch etwa den National Institutes of Health (NIH) ist, hat sich zuletzt wieder im vergangenen Jahr auf einer Delegationsreise gezeigt. Und entsprechend zahlreich und fruchtbar sind auch die gemeinsamen Forschungskooperationen.

Dieser für die Wissenschaft auf beiden Seiten des Atlantiks und darüber hinaus auch für unsere beiden Nationen wichtige und gedeihliche Dialog darf durch den Ausgang der kommenden Präsidentschaftswahl in den USA nicht gefährdet werden.

Oder anders: Wer immer nach dem 5. November ins Weiße Haus zieht, muss weiter dafür Sorge tragen, dass Wissenschaft in Freiheit und internationalem Austausch ihren Beitrag zur Lösung der aktuellen und künftigen globalen Herausforderungen und Krisen erbringen kann. Von diesen gibt es wahrlich genug…