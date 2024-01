Moralische Verletzungen Die Last der Gewissensbisse wiegt schwer

Trifft ein Soldat auf einen Pfarrer. So könnte ein Witz beginnen. In diesem Fall aber umreißt der Satz das vorläufige Ende einer noch jungen Geschichte aus der Psychologie, die von einer traumatischen Belastung handelt. Es geht darum, was mit dem Selbstwert und der Psyche passiert, wenn jemand gezwungen ist, gegen die eigene Moral zu handeln.

Bisher wurde das vorwiegend an Soldatinnen und Soldaten untersucht. Tatsächlich sind aber weitaus mehr Menschen betroffen, die infolgedessen unter Schuldgefühlen und Versagensängsten leiden. Einige entwickeln Burn-out, in den schlimmsten Fällen steigt sogar das Suizidrisiko. Doch dazu muss es nicht kommen. Man kann die seelische Belastung nicht nur vorbeugen, sondern auch therapieren. Und dafür lohnt es sich, vielleicht erstmal seltsam klingende Methoden auszuprobieren.