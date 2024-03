Mythos Dahlem Predigtrevolution gegen das NS-Regime – aber nur eine Zeit lang

Ähnlich wie „Barmen“ wurde „Dahlem“ im Dritten Reich zur Chiffre unter Protestanten. In Barmen war Ende Mai 1934 die wegweisende Theologische Erklärung beschlossen worden, durch die sich evangelische Theologen gegen den Herrschaftsanspruch der völkisch-antisemitischen Deutschen Christen (DC) über die Kirche wehrten.

Ein gleichrangiges Manifest lässt sich für Dahlem nicht anführen, dafür eine herausragende Führungsfigur der Kirchenopposition: Martin Niemöller. Dahlem leuchtete, aber nur eine zeitlang, bis zur Verhaftung Niemöllers am 1. Juli 1937. Danach trübten sich die Zustände in Dahlem erheblich ein. Kurz, es war nicht alles so glänzend im Villenviertel im Berliner Südwesten, wie es die Legende noch für Jahrzehnte der Nachkriegszeit erzählte.