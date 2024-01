Nach schlaflosen Nächten Breitfuß-Beutelmäuse haben Sex, bis sie tot umfallen

Schlaf stellt für die meisten Lebewesen ein fundamentales Bedürfnis dar. Und doch gibt es manche Tiere, die bereit sind, ihn aufzugeben – für Sex. Eine neue Studie in der Fachzeitschrift „Current Biology“ zeigt, wie stark der evolutionäre Drang nach Fortpflanzung bei den männlichen Breitfuß-Beutelmäusen in Australien ausgeprägt ist. In der Paarungszeit opfern die beiden untersuchten Arten Antechinus swainsonii und A. agilis mehrere Stunden Schlaf pro Nacht, um mehr Zeit für Sex zu haben. Nach dieser kurzen, aber wilden Zeit, sterben die Tiere im Alter von nur etwa einem Jahr.