Nachtaktive Kollisionsopfer Windräder auf Zugrouten gefährden Fledermäuse

In Deutschland sinken seit einigen Jahren die Bestandszahlen von Fledermäusen. Insbesondere größere der 25 heimischen Arten sind betroffen. Das liegt auch daran, dass Arten wie die Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) mehr als 2000 Kilometer weit in ihre Winterquartiere fliegen und dabei an Windkraftanlagen getötet werden.