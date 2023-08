Ansteigende Corona-Zahlen Soll ich mich jetzt noch einmal impfen lassen?

Verlässliche Inzidenzwerte gibt es nicht mehr, aber es spricht einiges dafür, dass das Coronavirus derzeit in einer kleinen Sommerwelle verstärkt in Deutschland zirkuliert. Seit Juli gehen wieder mehr Menschen mit Atemwegsinfektionen zum Arzt, und in Stichprobenuntersuchungen des Robert-Koch-Instituts steht Sars-Cov-2 nach den Rhinoviren an zweiter Stelle.