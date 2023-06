Neutrinos aus der Milchstraße Elementarteilchen erstmals am Südpol nachgewiesen

Bei klarem Himmel und günstigen Lichtverhältnissen, weit ab vom Glanz der Großstadt, erstreckt sich bei Nacht über unseren Köpfen ein Meer aus Sternen. Die Milchstraße zieht sich als gut erkennbares Band über den Nachthimmel.

Das sichtbare Licht macht jedoch nur einen geringen Teil der Strahlung unserer Heimatgalaxie aus. Sie sendet allerlei elektromagnetische Wellen: von Radiowellen mit geringer Energie bis zu hochenergetischen Gammastrahlen. Gerade in diesem Frequenzbereich überstrahlt – wenn auch für menschliche Augen unsichtbar – die Milchstraße alle anderen Objekte am Himmel.

Forscher:innen haben längst eine Theorie, woher die Gammastrahlung stammt. Der Raum zwischen den Sternen einer Galaxie, der interstellare Raum, ist mit Staub und Gasteilchen gefüllt. Zudem ist das Universum durchsetzt von kosmischer Strahlung aus hochenergetischen Teilchen.

Wenn diese auf Staub- oder Gasteilchen prallen, zerfallen die Teilchen, ähnlich wie in einem Teilchenbeschleuniger. Übrig bleibt Gammastrahlung, sowie ein weiteres Teilchen: das Neutrino.

Was sind Neutrinos?

Neutrinos sind Elementarteilchen, sie können also in keine weiteren Bestandteile zerlegt werden. Sie sind elektrisch ungeladen und lange wurde angenommen, sie wären masselos, so wie Photonen, die Bausteine des Lichts. 2015 wurde aber der Physik-Nobelpreis für die Entdeckung vergeben, dass Neutrinos sehr wohl eine Masse besitzen, wenn auch eine sehr geringe: Sie sind mindestens 500.000-mal leichter als Elektronen.

In Kürze Neutrinos sind Elementarteilchen, die unter anderem bei Teilchen-Kollisionen im interstellaren Raum entstehen.

sind Elementarteilchen, die unter anderem bei Teilchen-Kollisionen im interstellaren Raum entstehen. Mit dem IceCube Obersevatorium gelang erstmals der Nachweis von Neutrinos aus unserer Milchstraße.

von Neutrinos aus unserer Milchstraße. Dies bestätigt, dass Forscher:innen die Prozesse im Universum richtig verstehen, und ist eine neue Methode, mit der sie das Universum betrachten können.

Wenn die Theorie von der Entstehung der Gammastrahlung durch die Teilchen-Kollisionen mit kosmischer Strahlung stimmt, dann müsste die Milchstraße voller Neutrinos sein. Lange konnten diese aber nicht gefunden werden. In einer am Freitag im renommierten Fachmagazin „Science“ erscheinenden Studie legt ein Forscherteam des IceCube-Observatoriums erstmals klare Hinweise auf Neutrinos aus dem Inneren der Milchstraße vor.

Wie misst man Neutrinos?

Das IceCube Neutrino-Observatorium steht am Südpol. Hier arbeiten über 350 Wissenschaftler:innen aus 58 Institutionen weltweit, darunter elf deutsche. Der Standort am Südpol eignet sich besonders gut zum Nachweis von Neutrinos aus der Milchstraße, da sich ihr Zentrum über dem Südhimmel befindet. Dort ist der Großteil der Neutrinos zu erwarten.

Eine künstlerische Darstellung der Milchstraße, gesehen mit der „Neutrinolinse“ (blau). © IceCube Collaboration/U.S. National Science Foundation (Lily Le & Shawn Johnson)/ESO (S. Brunier)

Neutrinos sind sehr schwer nachzuweisen. Der einzigartige IceCube-Neutrino-Detektor besteht aus einem Kubikkilometer antarktischem Eis. Tritt ein Neutrino in den Eisblock, kann es mit einem Wassermolekül im Eis kollidieren – das geschieht aber nur extrem selten. Die meisten Neutrinos passieren das Eis berührungslos.

Stößt es auf ein Wassermolekül, wird das Neutrino in ein anderes Teilchen umgewandelt, fliegt weiter und strahlt einen blauen Lichtkegel aus. Über 5000 Lichtsensoren detektieren dieses schwache Licht und registrieren das Neutrinoevent.

Mit der Weiterentwicklung der Neutrinoastronomie erhalten wir eine neue Linse, durch die wir das Universum beobachten können. Naoko Kurahashi Neilson, IceCube-Mitglied und Physik-Professorin

Das größte Hindernis beim eindeutigen Nachweis von Neutrinos aus der Milchstraße waren bisher störende Hintergrundsignale. Diese können von anderen Teilchen stammen oder von Neutrinos, die in der Erdatmosphäre entstanden sind. Das Team von IceCube verfolgte einen neuen Ansatz, mit dem Problem umzugehen.

Sie verwendeten maschinelles Lernen, um sowohl die Richtung als auch die Energie der Neutrinos besser rekonstruieren zu können. Die Methode wurde von Mitarbeiter:innen der TU Dortmund entwickelt und verwendet IceCube-Daten der letzten zehn Jahre. So konnten sie fast 60.000 Events registrieren – 30 Mal mehr als zuvor.

„Unsere eigene Galaxie zum ersten Mal mit Teilchen statt Licht zu beobachten, ist ein großer Schritt“, sagt Naoko Kurahashi Neilson, IceCube-Mitglied und Physikerin der Drexel University in Philadelphia. „Mit der Weiterentwicklung der Neutrino-Astronomie erhalten wir eine neue Linse, durch die wir das Universum beobachten können.“