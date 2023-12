O du fröhliche Feinstaubzeit Kerzenlicht und Festtagsbraten erzeugen ultrafeine Schadstoffe

Adventskerzen mit drastischen Warnschildern wie auf Zigarettenpackungen – so weit würde Wolfgang Frenzel nicht gehen. „Aber ein Informationshinweis würde sicher nicht schaden“, sagt der Wissenschaftler, der an der Technischen Universität Berlin zum Thema Umweltchemie und Luftreinhaltung forscht. Immerhin erzeugen Kerzen durch ihre offene Flamme beträchtliche Mengen mikroskopisch kleiner Partikel, sagt er – vornehmlich Ruß, an den sich weitere Schadstoffe anlagern.