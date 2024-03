Physik-Nobelpreisträgerin Anne l’Huillier „Eine Frauenquote erzeugt nicht automatisch Gerechtigkeit“

Frau l’Huillier, vergangenen Herbst erhielten Sie den Nobelpreis für Physik, weil Sie in der Lage waren, sehr kurze Laserpulse mit einer Länge von wenigen Attosekunden zu erzeugen. Was ist überhaupt eine Attosekunde?

Eine unglaublich kurze Zeitspanne. Das Wort „atto“ kommt aus dem Dänischen, von „atten“, was 18 bedeutet. Eine Attosekunde sind 10-18 Sekunden, also ein Milliardstel einer Milliardstelsekunde. Zum Vergleich: Eine Attosekunde verhält sich zu einer Sekunde wie eine Sekunde zum Alter des Universums.