Prinzessinenprobleme So wirken sich Disney-Figuren auf das Körperbild von Kindern aus

Cinderella, Rapunzel, Pocahontas, Arielle oder Elsa: Disney-Prinzessinnen werden von Kindern vergöttert. Ihre märchenhaften Geschichten ziehen die Kleinsten in den Bann, vermitteln in Liedern wichtige Lektionen über Freundschaft und Familie – und mit viel Mut erreichen sie ihre Träume, so unterschiedlich sie auch mögen, in einem Happy End.

Doch so lobenswert diese Botschaften auch fürs echte Leben sind – die fiktiven Figuren haben auch ihre Schattenseiten. Sie tradieren mit ihren Kurven und schmalen Taillen Schönheitsideale. Verständlich, dass manche Eltern sich fragen, ob diese unrealistischen Körper ihre heranwachsenden Mädchen oder Jungen unter Druck setzen und ihre psychische Gesundheit damit beeinträchtigen.

In Geschichten mit Prinzessinnen mit durchschnittlichem Körper geht es eher darum, was sie mit ihrem Körper tun können, als darum, wie ihr Körper aussieht. Jane Shawcroft, Kommunikationswissenschaftlerin der University of California Davis

Sie können beruhigt sein, zumindest ein bisschen. Ein Forschungsteam der University of California Davis (UC Davis) und der Brigham Young University hat herausgefunden, dass dünne Disney-Prinzessinnen dem kindlichen Körperbild zwar nicht schaden. Aber: Ihr Selbstwertgefühl stieg nur, wenn ihre Lieblingsprinzessin eine ganz bestimmte Figur hatte, zeigt die Studie, die in „Psychology of Popular Media“ veröffentlicht wurde.

Keine pummeligen Prinzessinnen

Das Team um Kommunikationswissenschaftlerin Jane Shawcroft von der UC Davis teilte für ihre Untersuchung Disney-Prinzessinnen in drei Körperkategorien ein: dünn, durchschnittlich und überdurchschnittlich/schwer. So wurde beispielsweise die polynesische Häuptlingstochter Vaiana aus dem gleichnamigen Film als durchschnittlich eingestuft, Jasmin aus „Aladdin“ oder Arielle galten dagegen als dünn. Interessanterweise wurde (oder konnte) keine Prinzessin als überdurchschnittlich/schwer kategorisiert werden. Sie existieren in der Disney-Welt nicht.

Die Forschenden wollten herausfinden, wie die unterschiedlichen Körpertypen das Körpergefühl eines Kindes beeinflussen, also wie sehr sie ihren Körper mögen oder sich wohlfühlen. Und sie wollten wissen, welche geschlechtsspezifischen Rollenbilder sie beim Spielen zeigen. Spielzeugpistolen und Autos galten dabei als stereotypisch männlich, Puppen als weiblich.

Vaiana (links) und Maui. Die mutige Häuptlingstochter wird im gleichnamigen Film vom Ozean auserwählt, um ihr Volk zu retten. © pa/dpa/Walt Disney Germany

Die Forschenden befragten auch 340 Kinder und ihre Erziehungsberechtigten zu zwei verschiedenen Zeitpunkten: als die Kinder dreieinhalb Jahre alt waren und ein Jahr später, um etwaige Veränderungen des Körperbewusstseins und des geschlechtsspezifischen Spiels zu messen. Mehr als die Hälfte der Kinder waren Mädchen.

Intensive Bindung, stärkerer Effekt

Sie sammelten und werteten die Antworten der Teilnehmenden aus und stellten fest: Bei Kindern, die in ihren Spielen so taten, als wären sie ihre dünne Lieblingsprinzessin wie Elsa oder Anna aus „Die Eiskönigin“, gab es keine negativen Veränderungen des Körperbildes – aber eben auch keine positiven. Wenn die Prinzessinnen, die sie liebten, allerdings einen durchschnittlichen Körper wie Vaiana, Raya oder Merida hatten, zeigten die Kinder ein besseres Körperbewusstsein. Ihre Selbstwahrnehmung wurde also positiv beeinflusst.

Die Eiskönigin Elsa gehört mit ihrer extrem schmalen Taille zu den dünnen Prinzessinnen in der Disney-Welt. © Walt Disney Company

Der Effekt wurde verstärkt, je intensiver die Bindung an die Figur war: Je mehr diese Kinder vorgaben, Prinzessinnen mit einem normalen Körper zu sein, desto besser fühlten sie sich in ihrer Haut. Nicht nur das: Sie standen dem Erforschen diverser Spiele offener gegenüber. Mädchen waren beispielsweise körperlich aktiver und fühlten sich ermutigt, traditionell männliche Rollen einzunehmen. Das kreativere Spielen wurde bei Kindern, die schlankere Prinzessinnen liebten, nicht beobachtet.

Disney-Prinzessinnen sind für die kindliche Entwicklung viel wichtiger, als die meisten Menschen glauben. © Getty Images/Glowimages RF/Glow Images

Die Ergebnisse könnten dadurch erklärt werden, dass Disney-Prinzessinnen mit durchschnittlichem Körperbau in ihren Geschichten körperlich aktiver sind. „Sie rennen, klettern auf riesige Berge und bekämpfen Dinge. Für diese Prinzessinnen geht es in ihren Geschichten mehr darum, was sie mit ihrem Körper tun können, als darum, wie ihr Körper aussieht“, wird Shawcroft in einer Pressemitteilung zitiert. Prinzessinnen mit einem ganz normalen Körper haben laut der Forscherin eine „schützende Wirkung“ auf Kinder, die das Selbstbewusstsein stärkt und ihnen die Freiheit gibt, auf unterschiedliche Weise zu spielen.

Einschränkend muss man sagen: Die Kinder waren am Ende der Studie erst viereinhalb Jahre alt. Ihr Körperbewusstsein könnte sich also noch ändern. Insgesamt sind die Forschenden der Meinung, dass die Ergebnisse deutlich machen, dass Disney-Prinzessinnen viel wichtiger für die kindliche Entwicklung sind, als die meisten Menschen glauben. Und sie zeigen auch, dass Disney dringend mehr Figuren erschaffen muss, die nicht unrealistisch schlank sind.