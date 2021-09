Käßmann: Gegen Corona-Leugner helfen nur Zivilcourage und klare rechtliche Konsequenzen

Nach dem Mord an einem Studenten in Idar-Oberstein hat die evangelische Theologin Margot Käßmann an die Menschen in Deutschland appelliert, gemeinsam für die Corona-Maßnahmen einzustehen. „Die Maßnahmen sind dazu da, die Corona-Krise möglichst bald zu beenden“, schrieb die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in der „Bild am Sonntag“. Wer die Maßnahmen massiv ablehne und andere einschüchtere, greife die Solidarität im Land an.

In Idar-Oberstein ist am 18. September ein 20-jähriger Tankstellen-Mitarbeiter mutmaßlich von einem Maskenverweigerer mit einem Revolver getötet worden.Darüber gab es laut Polizei zwischen ihm und dem späteren Opfer „eine kurze Diskussion“. Danach verließ der 49-Jährige den Angaben zufolge die Tankstelle, kam aber etwa eineinhalb Stunden später zurück und erschoss den Studenten. In seiner Vernehmung gab er laut Polizei an, er lehne die AntiCorona-Maßnahmen ab. Die Tat löste bundesweit Entsetzen aus.„Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem ich Angst haben muss, wenn ich anmahne, was die Regeln sind“, schrieb die Theologin.Dagegen hälfen nur Zivilcourage und klare rechtliche Konsequenzen. „Lassen wir uns nicht durch Drohungen einschüchtern“, forderte Käßmann.(epd)