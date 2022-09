Raus aus der Nische Warum Schulen dringend mehr Informatik brauchen

Ada war die erste. Fasziniert von Charles Babbages „Analytical Engine“, sah die junge Mathematikerin und Gräfin von Lovelace in dem Rechengerät ein bisher ungeahntes Potenzial. „Die Maschine“, schrieb sie 1843 in ihren berühmten Notizen, „webt algebraische Muster genauso, wie der Jacquard-Webstuhl Blumen und Blätter“. Die Britin glaubte, dass sie nicht nur Zahlen, sondern auch Sprache und Bilder verarbeiten und sogar kunstvolle Musikstücke komponieren könnte. Die Maschine könne das tun, was man ihr befehle, war Ada Lovelace überzeugt. Als Beispiel lieferte sie eine grafisch dargestellte Anleitung für eine komplizierte Berechnung: Das erste Computerprogramm der Welt.

