Regenwald am Kipppunkt? Dem Amazonas fehlt der Regen

Ausgetrocknete Flussbetten. Tote Flussdelfine. Und im brasilianischen Manaus erreicht der Rio Negro den geringsten je gemessenen Pegelstand. Eigentlich hätte am Amazonas im Dezember die Regenzeit beginnen sollen, doch die Dürre der vergangenen Monate dauert noch immer an. Steht die wichtigste Regenwaldregion der Welt bereits am Kipppunkt? Kommt der Rückgang der Abholzung, der seit Amtsantritt des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva verzeichnet wird, zu spät?