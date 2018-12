Nach rund einem halben Jahr auf der Internationalen Raumstation hat sich der deutsche Raumfahrer Alexander Gerst von der ISS verabschiedet. Gemeinsam mit der US-Astronautin Serena Auñón-Chancellor und dem russischen Kosmonauten Sergej Prokopjew verließ Gerst in der Nacht zum Donnerstag die ISS und begab sich in die Sojus-Kapsel, die ihn und seine beiden Kollegen nun zurück zur Erde bringen soll.

Bevor die Verbindungsluken gegen 23.30 (MEZ) geschlossen wurden, winkten die drei Astronauten ihren auf der ISS verbleibenden Kollegen - der US-Astronautin Anne McClain, dem Russen Oleg Kononenko und dem Kanadier David Saint-Jacques - noch einmal zu. Um 2.40 Uhr (MEZ) soll die Sojus-Kapsel von der ISS abdocken.

Wenn alles ohne Komplikationen läuft, dauert der Flug rund dreieinhalb Stunden. Die Sojus-Kapsel soll planmäßig um 6.04 Uhr (MEZ) in der kasachischen Steppe landen. Der 42-jährige Gerst soll noch am Vormittag nach Deutschland geflogen werden. Er wird um 20.45 Uhr am Flughafen Köln/Bonn erwartet. Gerst war am 6. Juni zur ISS aufgebrochen. Es war seine zweite Mission auf dem Außenposten der Menschheit.

Zuvor hatte der deutsche ISS-Kommandant die Führung der Raumstation an seinen russischen Kollegen Oleg Kononenko übergeben. „Oleg, du bist ein sehr erfahrener Kommandeur, und dieser Ort wird in sehr guten Händen, deinen Händen sein“, sagte Gerst am Dienstagabend in einer Übergabe-Zeremonie vor der Kamera der Raumstation, die im Livestream der Nasa zu sehen war.

Zum Abschied von der Raumstation twitterte Gerst ein Bild aus dem All, das den Ausblick von der ISS auf die Erde zeigt. Dazu schrieb er: „Am Donnerstag werden Sergey, Serena und ich an Bord dieses Raumschiffs wieder in die Erdatmosphäre eintreten und als Sternschnuppe zurück nach Hause kommen. Ich werde diesen Ort vermissen!“ Außerdem teilte er ein Video mit seinen Fans, das die besten Momente seines Aufenthalts im Weltraum in eindrucksvollen Bildern zusammenfasst.

Mehr zum Thema Internationale Raumstation ISS - seit 20 Jahren im Außendienst

Vor zweieinhalb Wochen waren der Kosmonaut Kononenko, die US-Astronautin Anne McClain sowie der Kanadier David Saint-Jacques auf der ISS angekommen. Auf diesem Außenposten der Menschheit im All sollen sie sechs Monate bleiben. (dpa)