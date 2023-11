Deutschlands Schulen zerbröseln Von Schimmel, Nässe und Unterricht in der Turnhalle

Seit August schreibt Thomas Marner einen zerknirschten Brief nach dem anderen an die Eltern der Willy-Brandt-Schule in Kerpen. Der Erste und Technische Beigeordnete der Stadt muss über den „unvorhersehbaren“ und „absolut unsachgemäßen Bauablauf“ und die Folgen informieren: über dramatische Wasserschäden und Schimmelbefall im Gesamt- und Realschulgebäude.

Und über die Anordnung von Distanzunterricht, Wechselunterricht und das Verfrachten mehrerer Schulklassen in die Turnhalle.

Kerpen ist kein Einzelfall. Überall in Deutschland zerbröseln Schulen. Und mit ihnen die Grundlage für eine solide Bildung, für Wissenschaft, für Innovationen, für Wirtschaftskraft. Zig Milliarden Euro müssten für die Sanierung von den Kommunen aufgebracht werden.

Doch es liegt nicht allein am Geld, dass Renovierungen verschleppt, Sanierungen vertagt und Bauarbeiten über Jahre und Jahrzehnte gestreckt werden. Das zeigen Beispiele wie der Willy-Brandt-Schule in Kerpen und der Kurt-Schumacher-Grundschule in Berlin-Kreuzberg.

Es war wie in Corona-Zeiten, Distanzunterricht für fast alle Klassen, angekündigt von einem Tag auf den anderen. Markus Rixen, Vater eines Schülers der Willy-Brandt-Schule in Kerpen

In Kerpen stammt das Schulgebäude zu großen Teilen aus den 70er Jahren, besonders dringend mussten die Flachdächer über den Fachräumen für Musik und Naturwissenschaften saniert werden. In den Sommerferien legten die Dachdecker los – und hätten dann alle Lichtkuppeln auf einmal entfernt, anstatt sie einzeln auszutauschen, sagt Marner. Der eindringende Regen durchnässte Räume, Mobiliar und Ausstattung – „mehrere Male“.

Kristiane Benedix, die stellvertretende Schulleiterin der Willy-Brandt-Schule, hat aufgehört, mitzuzählen. In den Gängen und Holzdecken breitete sich Schimmel aus. „Das konnte ich nicht verantworten“, sagt Marner und ordnete die Sperrung des Gebäudes an.

Lernen im Schutt? Die erste Bauphase an der Kurt-Schumacher-Schule ist zwar abgeschlossen, doch die zweite dauert an. © Doris Spiekermann-Klaas TSP/Doris Spiekermann-Klaas TSP

„Es war wie in Corona-Zeiten“, sagt Markus Rixen, dessen Sohn in die achte Klasse geht. „Distanzunterricht für fast alle Klassen, angekündigt von einem Tag auf den anderen.“

Stetig wachsender Sanierungsstau

Auf gewaltige 47,4 Milliarden Euro beziffern die deutschen Kommunen im jährlich erhobenen Kommunalpanel der KfW-Bankengruppe den aktuellen Sanierungsbedarf an ihren Schulen. „Wenn in Kommunen das Geld knapp ist, werden anstehende Bauinvestitionen mit als erstes aufgeschoben“, sagt KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. „Gebäude schreien halt nicht, wenn sie erst ein Jahr später saniert werden.“

Die Kurt-Schumacher-Grundschule in der Wilhelmstraße in Berlin-Kreuzberg ist seit 2012 eine Baustelle. Und wird es wohl noch lange bleiben. © Kitty Kleist-Heinrich TSP

Und wenn dann endlich saniert wird, geht oft vieles schief. Nur noch episch zu nennen ist zum Beispiel der Super-Gau, der 2012 die Schüler, Eltern und Lehrkräfte der Kurt-Schumacher-Grundschule in Kreuzberg ereilte.

Von einem Tag auf den anderen wurde das Haus nach einer Brandbegehung geschlossen. Kinder und Kollegium saßen im Hortgebäude fest, ohne Mensa, ohne Sporthalle, ohne Fachräume, für mehr als ein Jahrzehnt. So lange dauerte es, bis auch nur der erste Bauabschnitt fertig war.

„Leider hat man sich damals für eine Sanierung entschieden, der Neubau wäre schon längst fertig“, sagt Schulleiterin Anna Vonhof. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg habe „versäumt, ausreichende Bausubstanzuntersuchungen durchzuführen“, urteilte 2019 der Landesrechnungshof.

Auf Twitter machte die Schule als „BER Kreuzberg“ Karriere, weil eine Elternvertreterin diesen Skandal nicht mehr hinnehmen wollte. Inzwischen ist die Elternvertreterin längst weg, doch die Geschichte eines öffentlichen Komplett-Versagens geht weiter. Der zweite Gebäudeteil soll angeblich bis 2026 fertig sein, doch, sagt Schulleiterin Vonhof, „dafür müssten die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt erstmal beginnen. Doch da passiert gar nichts.“

Geld fehlt, aber auch Fachpersonal

Andy Hehmke ist seit Ende 2021 Stadtrat für Schule, Sport und Facility Management im Bezirk. Er räumt er ein, dass beim zweiten Bauabschnitt bereits eine Verzögerung eingetreten sei, statt Sommer soll nun Ende 2026 Fertigstellung sein. Die Schule sei informiert.

Viele Investitionsvorhaben scheitern daran, dass es keinen gibt, der sie betreuen und umsetzen kann. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW

Immerhin: Seit Beginn der Berliner Schulbauoffensive laufe vieles anders als früher, versichert Hehmke. Jetzt gebe es bei großen Sanierungen zunächst ausführliche Bedarfsprogramme mit Beteiligung der Schule, gegebenenfalls Machbarkeitsstudien und Bausubstanzuntersuchungen. „Damals war all dies nicht der Fall.“ Der Bezirk habe versucht, mit wenigen Mitteln schnell zu reagieren „und stellte erst im Prozess fest, was hier eigentlich an Problemen vorhanden ist“.

Jan-Martin Wiarda ist Journalist für Bildung und Autor des Tagesspiegels. Auf seinem Blog www.jmwiarda.de kommentiert er aktuelle Ereignisse in Schulen und Hochschulen.

Die KfW-Erhebung zeigt, dass die deutschen Kommunen gegenwärtig für nichts mehr ausgeben als für ihre Schulen. 12,1 Milliarden Euro sind es dieses Jahr, 28 Prozent aller geplanten Investitionen. Trotzdem reicht das nicht einmal, um den Sanierungsstau nicht noch weiter anwachsen zu lassen: um 800 Millionen Euro gegenüber 2022.

Biologie oder Physik kann man zur Not auch mal eine Weile theoretisch und ohne praktische Experimente unterrichten. Thomas Marner, Erster und Technischer Beigeordneter der Stadt Kerpen

Und Geld sei nur eines von vielen Problemen, sagt Chefvolkswirtin Köhler-Geib. Worüber die Kommunen bei Umfragen neben der Finanzlage stets als Erstes klagten, sei der dramatische Personalmangel in ihren Verwaltungen. „Viele Investitionsvorhaben scheitern daran, dass es keinen gibt, der sie betreuen und umsetzen kann.“

Sanierungsbremse ist EU-Recht

Fragt man den Kreuzberger Schul-Stadtrat Hehmke, warum es schon wieder Bauverzögerungen gibt an der Kurt-Schumacher-Schule, verweist er zunächst auf neues EU-Recht, das noch aufwändigere und zeitraubende europaweite Ausschreibungen vorsehe. Und dann ebenfalls auf die Personalnot: Mehrere Stellen im Hochbauservice seien nicht besetzt, und es gebe kaum oder gar keine Bewerbungen bei Ausschreibungen. „Mehr Bürokratie bei gleichzeitigem Fachkräftemangel. Dies sind die Gründe.“

Auch Thomas Marner von der Stadt Kerpen sagt: „Jahrzehntelang hat uns das Geld gefehlt, jetzt fehlt uns ganz massiv das Personal.“

Nicht ohne Frust bezeichnen Lehrer, Eltern und Schüler der Kurt-Schumacher-Schule die zehnjährige Baumisere ihrer Schule mittlerweile als „BER von Kreuzberg“. © Kitty Kleist-Heinrich TSP

Wer darunter leidet, sind vor allem die Schülerinnen und Schüler, 1200 an der Willy-Brandt-Schule. Am ersten Schultag Anfang August durften nur die 12. und 13. Klassen kommen, die Klassen 5 bis 11 mussten komplett zu Hause bleiben. Als die Behörden nach zwei Wochen zumindest den Anbau aus den 90er Jahren für schimmelfrei befanden, „haben wir für die Jahrgänge 8 und 9 Wechselunterricht begonnen“, sagt Kristiane Benedix. Im tageweisen Wechsel.

Zwei Wochen später gab es zwar wieder für alle täglich Unterricht. Doch die sechs achten Klassen, über 150 Schüler, wurden in der Turnhalle untergebracht, voneinander nur mit Planen getrennt und bei Temperaturen von teilweise über 30 Grad Celsius und Frischluftzufuhr nur über die Lüftungsanlage. Bis zu den Herbstferien waren immer noch 13 Klassen- und Kursräume und fast alle Fachräume gesperrt.

2015 begann das Fichtenberg-Gymnasium in Berlin-Steglitz den Berliner Senat unter Druck zu setzen, die marode Schule endlich zu sanieren. Acht Jahre später, nach den Herbstferien 2023 soll zumindest die Aula nun endlich wieder genutzt werden können. © Kitty Kleist-Heinrich TSP

Markus Rixen gehörte zu den Eltern, die sich das nicht gefallen lassen wollten. Er habe sich einen Anwalt genommen, erzählt er, „nachdem die Stadt Kerpen zuvor die Erstattung der uns durch das Homeschooling entstandenen Kosten abgelehnt hat, da laut NRW-Gesetzgebung kein Anspruch auf Präsenzunterricht bestehe.“

Das stimme jedoch nicht, sagt Rixen. „Laut Anwalt darf Distanzunterricht nur im Pandemiefall angeordnet werden, im Falle einer großen Naturkatastrophe oder bei Erkrankung zu vieler Lehrer. Nicht aber, weil die Stadt ein Sanierungschaos nicht in den Griff bekommt.“ Erst nach sechs Wochen durften die Achtklässler in ihre Klassenräume zurückkehren.

Ihre große Sorge, sagt Kristiane Benedix, seien jetzt die naturwissenschaftlichen Fachräume – also da, wo das Wasser eingedrungen sei. Im letzten Elternbrief von Thomas Marner hieß es, die Stadt arbeite „mit Hochdruck“ an deren Wiederherstellung, „doch sei man „sehr stark abhängig“ von der Versicherung des Verursachers. Er fürchtet, dass man ohne Freigabe der gegnerischen Versicherung den Anspruch auf Erstattung des Millionenschadens verwirke.

Deshalb müsse man leider abwarten, doch sei er optimistisch, dass man sich bald einig werde. Im Übrigen sei er der Meinung, „dass man Biologie oder Physik zur Not auch mal eine Weile theoretisch und ohne praktische Experimente unterrichten kann.“

Markus Rixen fragt sich, warum die Stadt einerseits ihren Bildungsauftrag beschwöre, anderseits aber nicht das Geld aus ihrem Haushalt vorstrecken wolle. „Mir fehlt hier in einem großen Maße auch das Schuldbewusstsein der Verantwortlichen der Stadt Kerpen.“