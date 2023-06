Sollten Kinder wählen dürfen? Mehr Macht für die Jugend

Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. So steht es in Artikel 20, Absatz 2 des deutschen Grundgesetzes. Dabei wird zahllosen Menschen bis heute untersagt, sich in diesem Sinne selbst zu regieren – Personen, die keinen deutschen Pass besitzen, sowie Jugendlichen diesseits der Volljährigkeit. Zwar gibt es mit Blick auf das Wahleintrittsalter auf Länderebene längst einen föderalistischen Flickenteppich: In elf Bundesländern liegt das Wahlalter für Kommunal- und/oder Landtagswahlen inzwischen bei 16 Jahren. Im Bund aber darf noch immer bloß wählen, wer das 18. Lebensjahr hinter sich hat.