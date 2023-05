Soziologin Zethu Matebeni in Berlin „In der deutschen Wissenschaft mangelt es an Vielfalt“

Ein roter Hebekran, der die grün angelaufene Bronzestatue eines gekrümmt sitzenden Mannes mit Gurten von ihrem Sockel zerrt: Das Foto hält ein Ereignis an der University of Cape Town in Südafrika fest, das für alle Studierenden und Mitarbeitenden of Color bis heute von großer Bedeutung ist. Cecil Rhodes, britischer Bergbaumagnat und 1890-96 Herrscher der sogenannten Kapkolonie, steht für die lange, folgenreiche Kolonialherrschaft der Briten in Südafrika. Dennoch wurde er bis dahin mit einem Denkmal auf dem Campus der renommiertesten Hochschule des Landes geehrt – bis die Bewegung #RhodesMustFall es zu Fall brachte.