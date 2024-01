Speed-Dating im Tierreich Wer lange schläft, muss sich schneller fortpflanzen

Rund einen Meter tief im Boden liegen Siebenschläfer in ihren selbst gegrabenen Höhlen, ganz ohne Nest oder weiches Polster, und halten in der nackten Erde Winterschlaf – von rekordverdächtiger Länge. Diese Säugetiere, die an Eichhörnchen erinnern, nur viel kleiner sind, können mehr als elf Monate in ihrer Höhle verbringen, von Ende Juli des einen bis Anfang Juli des nächsten Jahres.