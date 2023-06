Sprachforscherin Lera Boroditsky „Wenn ich Russisch spreche, bin ich jemand anderes“

Mrs. Boroditsky, Ihre Muttersprache ist Russisch, ich bin Deutscher und wir beide unterhalten uns auf Englisch. Kann das gut gehen?

Na klar! Wenn sich zwei Menschen wirklich verstehen wollen, gibt es immer einen Weg. Und Missverständnisse gibt es ja auch mit Gesprächspartnern der eigenen Sprache.

Ihr TED-Talk „Wie Sprache unser Denken prägt“ ist mit mehr als 20 Millionen Streams einer der meistgesehenen überhaupt. Die Menschen scheinen also an Sprache interessiert zu sein. Sollten wir noch mehr über Sprache sprechen?

Ich denke, dass es hilfreich ist, sich des Werkzeugs Sprache und seiner Bedeutung bewusst zu sein. Denn wir nutzen sie, um Pläne zu formulieren, um schwierige Situationen zu bewältigen, Emotionen zu verarbeiten und alle möglichen komplexen Dinge in unserem Kopf zu erledigen. Es ist auch das wichtigste zwischenmenschliche Kommunikationsmittel, mit dem wir all die vielfältigen sozialen und komplexen Dinge erledigen, die wir gemeinsam erreichen.

Ich versuche nur deutlich zu machen, dass das, was für uns so selbstverständlich ist, auch anders sein könnte. Es gibt einen unglaublichen Reichtum an Sprachen und damit auch an Denkweisen. Wenn man über Sprache nachdenkt und auf andere Sprachen schaut, entdeckt man eine ungeahnte Welt an Möglichkeiten.

Sind Sie ein anderer Mensch, wenn Sie Russisch sprechen?

In gewisser Hinsicht ja. Ich glaube, dass ich anders fühle. Russisch ist für mich die Sprache meiner Kindheit, meiner Familie. Englisch ist die Sprache des Erwachsenseins, der Arbeit, der Freunde. Leute sagen mir, dass ich in einer anderen Stimmlage rede. Das können sicher viele zweisprachige Menschen nachempfinden.

Aber es gibt auch Untersuchungen dazu. Wenn wir verschiedene Sprachen sprechen, nehmen wir Eigenschaften an, die in der jeweiligen Sprachgemeinschaft am begehrtesten sind. Wenn man also in einer bestimmten Sprachgemeinschaft aufgeschlossener sein sollte, dann zeigt man diese Eigenschaft mehr. Sollte man zurückhaltender sein, tritt dieses Verhalten in den Vordergrund.

Denke ich also gerade wie ein Brite, weil ich mit Ihnen Englisch spreche?

Nun, da wird es interessant. Zweisprachige denken immer anders als Einsprachige. Sie sind also gerade nicht wie ein einsprachiger Brite, aber auch nicht wie ein einsprachiger Deutscher. Wenn Sie eine zweite Sprache gekonnt erlernt haben, bleibt die andere immer präsent. Sie können das nicht abschalten. Wenn ich bei der Arbeit etwas auf Russisch höre, oder mich etwas an ein russisches Wort erinnert, ist dieser Gedanke sofort da.

Aber wie genau prägt Sprache unser Denken?

Nehmen wir das Beispiel Zeit. Sie bildet das eigentliche Gefüge unserer Existenz, ist aber sehr abstrakt. Man kann sie nicht greifen, nicht riechen, nicht schmecken. Wie formulieren wir also unsere Vorstellung von Zeit? Sehr verbreitet ist eine räumliche Vorstellung. Also im Englischen und Deutschen von links nach rechts. Auf unseren Kalendern stehen nahe Termine links, spätere Termine rechts. Bei Sprachen, die von rechts nach links geschrieben werden, wie im Hebräischen, ist es aber genau andersrum. Für Israelis vergeht die Zeit im Kopf von rechts nach links.

Das beeinflusst zum Beispiel auch, wie Ereignisse in unserem Kopf ablaufen. Wenn ich also einem Engländer sage: John schenkt Mary Blumen. Dann steht John in der Vorstellung links und reicht die Blumen nach rechts an Mary. Ein Israeli würde John automatisch rechts sehen und Mary links.

Oder nehmen wir unseren Blick auf die Zukunft. Wir sagen: Das Beste liegt noch vor uns. Wir schauen voraus. Für die Aymara, ein indigenes Volk in Südamerika, liegt aber die Vergangenheit vor und die Zukunft hinter uns. Denn sie sagen: Wir blicken auf das, was schon passiert ist. Die Zukunft ist unbekannt und liegt daher in unserem Rücken.

Zur Person Lera Boroditsky wurde 1976 im ukrainischen Mariupol geboren und wuchs in der belarussischen Hauptstadt Minsk auf. Als sie zwölf war, wanderten ihre Eltern mit ihr in die USA aus. Heute ist sie Associate Professor für Kognitionswissenschaften an der University of California in San Diego.

Das ergibt ja durchaus Sinn …

Absolut! Wir tun eigentlich so, als könnten wir in die Zukunft schauen. Es gibt aber auch Sprachen, die gar keine absolute Vorstellung von Zeit haben. In Australien lebt das Volk der Thaayorre. Sie orientieren sich in Raum und Zeit anhand der Himmelsrichtung.

Für sie vergeht Zeit von links nach rechts, wenn sie Richtung Süden blicken. Oder Zeit bewegt sich auf sie zu, wenn sie nach Osten schauen. Wenn sie sich begrüßen, sagen sie nicht „hallo“, sondern „wohin gehst du?“. Und die Antwort würde etwa lauten: „Nach Nord-Nordwest.“

Sie würden auch nicht sagen: „Da ist eine Spinne auf deinem linken Arm“, sondern „da ist eine Spinne auf deinem süd-westlichen Arm.“ Ihre Sprache verlangt von ihnen, sich jederzeit im Raum zu orientieren. Und Studien zeigen, dass sie das besser können, als Forscher das je für menschenmöglich gehalten haben.

Einfach auf den Punkt zu kommen, ist den Spaniern augenscheinlich zu banal. Lera Boroditsky

Kann man sagen, dass Sprachen unterschiedliche Stärken haben?

Ich denke, das kommt immer darauf an, welches Ziel ich habe. Manchmal ist es hilfreich, sehr genau sein zu können. Botaniker, Ärzte oder Handwerker haben ein großes Vokabular in ihren Fachbereichen entwickelt, das in der Standardsprache kaum genutzt wird. Man könnte also sagen, dass Sprachen mit einem großen Wortschatz besser sind.

Doch dann wiederum kann es auch ein Vorteil sein, vage zu bleiben. Wenn ich meinen Eltern erzähle, dass ich mit einem Freund ausgehe, müsste ich im Russischen zwangsläufig das Geschlecht mit angeben. Im Englischen käme ich einfach mit „friend“ durch.

Es wird oft gesagt, Französisch sei die Sprache der Liebe oder Deutsch die Sprache des Denkens. Kann ich im Französischen über Liebe sprechen, wie ich es im Deutschen nicht kann?

Wissenschaftlich lässt sich das nicht belegen. Ich denke, das hat viel mit den Erzählstilen zu tun. Eine gute Kommunikation auf Englisch ist zum Beispiel sehr direkt. Es ist wie eine Hemingway-Kurzgeschichte. Sie sagen: Das werde ich Ihnen jetzt erzählen, jetzt erzähle ich es Ihnen, das habe ich Ihnen gerade erzählt.

Im Spanischen hingegen dient der Erzählstil dazu, den Rahmen der Geschichte festzulegen. Zuerst macht man also ein bisschen Szenenaufbau, fügt ein wenig Farbe hinzu und mag es dann langsam. Einfach auf den Punkt zu kommen, ist den Leuten augenscheinlich zu banal.

Im Unterschied der Erzählweise zwischen Engländern und Spaniern zeigt sich also auch ein Unterschied im Denken?

Die Sichtweise auf Ereignisse unterscheidet sich jedenfalls deutlich. Im Englischen – oder auch im Deutschen – kann ich sagen: Ich habe mir den Arm gebrochen. In vielen anderen Sprachen würde ich damit klingen wie eine Verrückte, die sich mit Absicht den Arm bricht.

Unsere Sprache ist einer der Leitfäden für Aufmerksamkeit. Lera Boroditsky

Wir haben Untersuchungen gemacht, in denen wir Englisch- und Spanischsprachigen dasselbe Video gezeigt haben, in dem jemand eine Vase umwirft. Bei der Nacherzählung kam heraus, dass sich Englischsprachige sehr darauf konzentrieren, wer etwas getan hat. Spanischsprachige achten mehr darauf, ob etwas mit Absicht passiert ist oder ob es ein Unfall war.

Wir erinnern uns sehr selektiv an Ereignisse. Und unsere Sprache ist einer der Leitfäden für Aufmerksamkeit. All die Generationen, die unsere Sprache vor uns gesprochen haben, haben sie so geformt, damit wir dadurch über Dinge kommunizieren und uns an die Punkte erinnern, die in unserer Sprachgemeinschaft für wichtig gehalten werden.

Nun erleben wir aber derzeit nicht nur einen menschlichen Einfluss auf Sprache, sondern auch durch künstliche Intelligenz. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?

Es gibt sicher viele Situationen, in denen KI hilfreich sein kann. Zum Beispiel auf Reisen. Niemand kann alle 7000 Sprachen auf der Welt sprechen. Doch das birgt natürlich auch Schwierigkeiten.

Nehmen wir eine App, die quasi als Dolmetscher fungiert und Sprachen übersetzt. Ich spreche mit Ihnen Englisch und die App wiederholt das auf Deutsch. Ich spreche aber kein Deutsch. Ich kann also nie nachvollziehen, ob die Übersetzung richtig oder angemessen war. Das Risiko für Fehlkommunikation ist sehr groß, gerade in medizinischen Notsituationen oder zum Beispiel vor Gericht.

Sprache ist ein mächtiges Werkzeug. Lera Boroditsky

Macht es einen Unterschied, ob wir mit Siri und Alexa sprechen oder mit echten Menschen?

Ja, aber wir passen die Art und Weise, wie wir sprechen, immer unserem Gegenüber an, egal ob es nun ein Roboter, ein Kind oder ein Hund ist. Sie sprechen mit Ihrem Chef auch anders als mit einem Freund. Wir raten quasi immer, was der Gesprächspartner verstehen könnte, und ändern auf dieser Grundlage unsere Sprechweise.

Wir haben bisher vor allem über den unbewussten Einfluss von Sprache auf unser Denken gesprochen. Aber Sprache lässt sich ja auch ganz gezielt nutzen, um Menschen zu beeinflussen.

Ja, absolut. Sprache ist ein mächtiges Werkzeug, um Denkmuster in den Köpfen der Menschen zu erschaffen. Nehmen wir so ein komplexes System wie Wirtschaft. Obwohl wir vieles nicht verstehen, müssen wir wirtschaftliche Entscheidungen treffen.

Deshalb nutzen Politiker oft Metaphern. Zum Beispiel: Wir müssen die Wirtschaft ankurbeln. Das erzeugt beim Gegenüber die Vorstellung, dass es reicht, der Wirtschaft einen kurzen Schwung zu geben, damit sie wieder gut läuft. Dabei ist die Wirtschaft vielleicht langfristig geschädigt. Es ist eigentlich unmöglich, über komplexe Dinge ohne Metaphern zu sprechen. Aber jede Metapher lenkt Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte und macht alles andere unsichtbar. Das sollten wir uns immer bewusst machen.

Der Krieg in der Ukraine hat uns noch einmal deutlich gezeigt, wie durchdrungen unsere Sprache von militärischen Metaphern ist. Was macht das mit uns?

Wir nutzen solche Metaphern zum Beispiel oft in Bezug auf Krankheiten und sagen: Sie kämpft gegen den Krebs oder gegen eine Sucht. Oder: Du musst ein Kämpfer sein. Wir haben Studien dazu gemacht, die zeigen, dass sich Menschen durch militärische Metaphern eher für schlechte Ergebnisse verantwortlich fühlen.

Das Problem ist, dass es zum Beispiel im Englischen keine guten Alternativen gibt. Man könnte den Kampf gegen eine Sucht als Reise beschreiben oder als Erlebnis. Aber das klingt vielleicht etwas kitschig. Ich persönlich glaube, dass es in diesem Zusammenhang für Betroffene nicht hilfreich ist, vom Kampf oder Krieg zu sprechen, weil sie sich persönlich verantwortlich fühlen, wenn es nicht gut geht.

Frau Boroditsky, haben Sie eigentlich eine Lieblingssprache?

Nicht wirklich. Ich finde es einfach angenehm, wenn ich mich klar und fließend ausdrücken kann. Die Sprache, in der ich am sichersten bin, ist Englisch. Manchmal vergesse ich sogar, dass das eigentlich meine Zweitsprache ist. Dann sehe ich Menschen, die einen Vortrag in ihrer Zweitsprache halten, und wünsche mir, das auch zu können. Und dann fällt mir ein: Moment mal, das ist ja mein Job! Deshalb habe ich die Erfahrung, die ich auf Englisch gemacht habe, irgendwie nie gewürdigt.

Was ich wirklich liebe, sind so kleine Momente. Ich habe im vergangenen Jahr etwas Spanisch gelernt. Und dann war da diese Situation, als ich aus einem Café kam und merkte, dass ich gerade in einer neuen Sprache kommuniziert habe. Wie magisch! Es sind solche Momente, in denen uns eine andere Sprache eine neue Welt öffnet, und das fühlt sich ganz besonders an.