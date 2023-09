Stammzellenforscher Yaqub Hanna „Dieses Wissen ist der Schlüssel, um transplantierbares Gewebe zu entwickeln“

Herr Hanna, Ihre Forschungsgruppe am Weizmann-Institut hat aus menschlichen embryonalen Stammzellen etwas herangezüchtet, das einem 14 Tage alten menschlichen Embryo „frappierend ähnlich“ ist, wie Sie sagen. Ist das ein richtiger Embryo?

Was wir hier aus menschlichen Stammzellen züchten konnten, hat all jene Strukturen, die man bei einem zwei Wochen alten menschlichen Embryo erwartet. Insofern ist es ein kompletter, „bona fide“-Embryo. Wir bezeichnen ihn als „synthetisches Embryomodell“ (SEM).