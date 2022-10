Streit um Zukunft der Hochschulen Bund will weniger zahlen als vereinbart

Wenn sich die Wissenschaftsminister:innen von Bund und Ländern am Freitag treffen, dürften die Verhandlungen hart werden. Für die Hochschulen steht viel auf dem Spiel: Wie werden zwei der wichtigsten, mit vielen Milliarden Euro dotierten Programme künftig aufgestellt?

Der Ausgang ist ungewiss. Bund und Länder liegen mit ihren Vorstellungen weit auseinander, ist auf Länderseite mehrfach zu hören. Es gehe um Unterschiede von mehreren hundert Millionen Euro.

Zum einen wird der „Zukunftsvertrag Studium und Lehre“ und dessen weitere Finanzierung verhandelt. Über diesen zahlt der Bund dauerhaft für Studienkapazitäten. Das zweite Paket ist die Fortschreibung der Exzellenzstrategie, wie der „Elitewettbewerb“ zur Förderung von Spitzenforschung an den Universitäten inzwischen heißt.

Das Ringen ist vor allem beim Zukunftsvertrag hart. Und das, obwohl die Eckdaten längst festgeschrieben waren. Bund und Länder vereinbarten 2019 Folgendes: Von 2021 bis 2023 zahlen beide Seiten jährlich je 1,88 Milliarden Euro, ab 2024 sollen es jeweils 2,05 Milliarden Euro sein. Mit dem Geld soll vor allem die Qualität der Lehre verbessert werden.

Die Ampelkoalition wollte die Konditionen nochmals verbessern. SPD, Grüne und FDP sagten in ihrem Koalitionsvertrag zu, den Zukunftsvertrag schon ab diesem Jahr zu „dynamisieren“. Das bedeutet: Jährlich kommen drei Prozent mehr Geld von Bund und Ländern hinzu.

Wir haben einen Nachholbedarf bei der Qualität von Studium und Lehre, der angegangen werden muss. Bruno Hönel, Berichterstatter der Grünen im Haushaltsausschuss

Das war seit langem Wunsch der Hochschulen, schließlich erhalten die außeruniversitären Forschungsinstitute eine solche automatische Anhebung seit langem. Warum sollten die Hochschulen mit ihren Millionen Studierenden schlechter gestellt sein?

Die für 2022 zugesagte Erhöhung ist vom Tisch

Doch dann kamen Krieg und Krise und Milliardenhilfen für andere Bereiche. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) wird zwar nicht abgesprochen, sich für die Hochschulen einzusetzen. Die Frage ist jedoch: Kann sie bei ihrem Parteikollegen, Finanzminister Christian Lindner, das nötige Geld für den Bundesanteil zusammenbekommen? „Stark-Watzinger könnte das größte Opfer der Schuldenbremse werden“, heißt es in einem SPD-geführten Landesministerium.

Klar ist: Die von der Ampel ursprünglich zugesagte Erhöhung für das Jahr 2022 wird es nicht geben. Die Länder wollten diese durch eine doppelte Erhöhung 2023 ausgleichen, aber auch das ist vom Tisch.

Immerhin sind die Mittel für eine Steigerung um drei Prozent für das Jahr 2023 durch den Haushaltsausschuss des Bundestages bereits im Bundeshaushalt hinterlegt. Es handelt sich um 56,5 Millionen Euro, wie Bruno Hönel, Berichterstatter der Grünen für das Thema, bestätigt.

So feierten die Berliner Unileitungen am 19. Juli 2019 ihren Erfolg mit der Berlin University Alliance in der Exzellenzstrategie. © TU Berlin/PR/Felix Noak

„Wir wollen den Zukunftsvertrag stärken, wir haben einen Nachholbedarf bei der Qualität von Studium und Lehre, der angegangen werden muss“, sagt Haushälter Hönel für seine Fraktion. „Wir erwarten, dass die Dynamisierung umgesetzt wird, die Ministerin muss sich daran messen lassen.“ Tatsächlich dürfte darum für 2023 nicht mehr gestritten werden.

Wie es aber in den Folgejahren weitergeht, scheint offen. Bleibt es bei jährlichen Aufwüchsen nach 2023 und in welcher Höhe? Und bis zu welchem Jahr werden diese festgeschrieben: 2027, 2030? Was ist mit dem zusätzlichen Sprung im Jahr 2024 auf 2,05 Milliarden Euro? Gegen letzteres sperrt sich dem Vernehmen nach der Bund, insbesondere, wenn die Dynamisierung kommt.

Was jeweils wie kleine, technische Schritte klingt, könnte in der Summe viel ausmachen. Die Ländervorstellungen liegen 400 bis 500 Millionen Euro über denen des Bundes, heißt es. Die Länder, so viel ist sicher, wollen beides: Die Dynamisierung und den Sprung im Jahr 2024. Beides sei ja auch so vorgesehen, argumentieren sie.

Dass die Dynamisierung für 2022 ausfällt, ist ein besorgniserregendes Zeichen an die Wissenschaft. Armaghan Naghipour, Wissenschaftsstaatssekretärin in Berlin

Die Dynamisierung ab 2023 „darf nicht dazu führen, dass in 2024 die Mittel im Vergleich zum jetzigen Vertrag reduziert werden. Darüber werden die Länder mit dem Bund sprechen“, sagt Karin Prien (CDU), Kultusministerin in Schleswig-Holstein und aktuell Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Gerade vor dem Hintergrund der steigenden Betriebskosten in allen Bereichen dürfe der Bund nicht hinter bereits vereinbarten Summen zurückbleiben. Sie sei zuversichtlich, dass das gelingen könne.

„Die angedachten Zielstellungen des Zukunftsvertrages müssen verlässlich ausfinanziert werden“, sagt auch Berlins Wissenschaftsstaatssekretärin Armaghan Naghipour (parteilos, für die Grünen). Personalkosten würden angesichts von Tarifentwicklungen stets steigen, ohnehin seien die Hochschulen wegen der aktuellen Krisen unter starkem finanziellem Druck.

Den formalen Aufwand für Anträge reduzieren

Wie auch Prien hält sie eine Dynamisierung ab 2023 für essentiell, im Jahr 2024 dürfe der Bund keineswegs hinter die ursprünglich vereinbarte Summe von 2,05 Milliarden Euro zurückfallen. Danach müsse es mit jährlichen Steigerungen um drei Prozent weitergehen. Dass der Koalitionsvertrag schon jetzt nicht eingehalten wird, weil die Dynamisierung für das Jahr 2022 ausfällt, nennt Naghipour ein „besorgniserregendes Zeichen an die Wissenschaft“.

Weniger strittig scheint auf den ersten Blick die Zukunft der Exzellenzstrategie zu sein – also die Frage, wie der prestigeträchtige Wettbewerb nach 2026 weitergeführt wird. Schon vor Monaten einigten sich Bund und Länder auf Eckpunkte, die keine der Seiten grundsätzlich in Frage stellt.

Der Kern ist, vor allem mehr Exzellenzcluster zu ermöglichen, große Forschungsverbünde. Bis zu 70 sollen es künftig sein, aktuell werden 57 gefördert. Das soll sicherstellen, dass genügend neue Anträge erfolgreich sein können – auch von Unis, die bisher nicht zum Zuge kamen. Bei den Exzellenzuniversitäten sollen es bis zu 15 sein (bislang elf).

„Deutschland braucht mehr denn je Spitzenforschung und auch eine strategische Förderung von exzellenter Wissenschaft ist in unser aller Interesse. Unser Ziel muss sein, dass eine gute Balance zwischen Kontinuität und Dynamik geschaffen wird“, sagt Karin Prien dazu. Das heiße einerseits, für die in der Förderung befindlichen Universitäten und Cluster den formalen und verwaltungstechnischen Aufwand zu reduzieren und andererseits einen ausreichenden Spielraum für Neuanträge zu schaffen.

Allerdings: Für mehr Exzellenzvorhaben wird ebenfalls mehr Geld gebraucht. Rund 150 Millionen Euro im Jahr zusätzlich sind es in dem Eckpunkte-Szenario, wovon der Bund 75 Prozent tragen würde und die Länder 25 Prozent. Noch ist aber kein Betrag fix vereinbart.

Gut möglich, dass insbesondere der Bund alles miteinander verknüpfen will – Zukunftsvertrag und Exzellenzstrategie. Davor warnt Berlins Staatssekretärin Naghipour. Forschung und Lehre dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden – mit dem Argument: Wenn der Bund beim Zukunftsvertrag mehr Geld gibt er, werden dafür die Mittel der Exzellenzstrategie gekürzt. „Das wäre hochproblematisch“, sagt Naghipour.

Könnte sich die Lage so weit zuspitzen, dass sich Bund und Länder am Freitag gar nicht einigen? Das wollen beide Seiten verhindern: Den Hochschulen wäre das in der aktuellen Lage absolut gar nicht zu vermitteln, ist überall zu hören.

