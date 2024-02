Studieren unter Beschuss Der Kampf der Universität Charkiw

Als der Angriff auf die Ukraine begann, marschierte die russische Armee auch gen Charkiw, die zweitgrößten Stadt des Landes. Schon am ersten Kriegstag trafen Geschosse auch die berühmte Universität der Stadt – das Gebäude der Fakultät für Physik und Technologie. Auch wenn die Stadt nie eingenommen wurde, wird sie weiterhin beschossen, manchmal zehn- bis 15-mal am Tag. Immer wieder schlagen russische Raketen auch in die Universitätsgebäude ein. Zuletzt wurde das Hauptgebäude getroffen, 280 Fensterscheiben gingen zu Bruch.