Supervulkan in Italien lässt Hafen trockenfallen Steht ein Ausbruch bevor?

Die Sorge um Europas größten aktiven Supervulkan wächst. In den vergangenen Tagen erschütterte eine Serie kleinerer Erdbeben die Region der sogenannten Phlegräischen Felder rund um den italienischen Küstenstadt Pozzuoli unweit von Neapel. In der Bevölkerung wächst die Angst, dass die Erschütterungen einen Ausbruch des Vulkans ankündigen könnten. Bis zu 460.000 Menschen leben in der „Roten Zone“, der Gefahrenzone rund um den 16 Kilometer breiten Krater.