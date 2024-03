Tatsächliche Klimabilanz für importiertes US-Erdgas Unerwartet viel Methan freigesetzt

Bei der Förderung von Erdgas entweicht ein gewisser Teil und treibt den Klimawandel zusätzlich an. Dass es solche Lecks an Bohrungen und Pipelines gibt, ist seit langem bekannt. In verschiedenen Studien wurden sie dokumentiert und die entweichenden Mengen abgeschätzt. Die neueste Untersuchung für die USA ist genauer als bisherige. Ihr Ergebnis ist nicht gerade beruhigend.