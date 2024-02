Träumende Computer Wie Künstliche Intelligenz von der natürlichen lernen kann

Kinder lernen schnell: Oft reicht ein einziges Bild und dazu die Information „Das ist eine Giraffe“, und sie erkennen das Tier fortan in Kinderbüchern, Filmen und Zeichnungen und können den Begriff Giraffe korrekt verwenden. Für ähnliche Aufgaben brauchen lernende Algorithmen wie ChatGTP Unmengen an Trainingsdaten, Bilder und Texte, tippen am Ende jedoch trotzdem mitunter daneben. Könnte Künstliche Intelligenz bei der Natur spicken? Kann KI lernen, wie Menschen zu lernen? Und vielleicht sogar „träumen“, um Gelerntes besser zu verarbeiten?