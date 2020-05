Merkel versichert Erhöhung der Renten Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den rund 21 Millionen Rentnern versichert, trotz der Belastungen durch die Coronavirus-Pandemie zur Rentengarantie zu stehen. Glücklicherweise sinken die Renten nicht, sondern legten in diesem Jahr deutlich zu, sagte Merkel am Mittwoch in einer Regierungsbefragung. „Die Rentnerinnen und Rentner haben es verdient.“ Die Renten in Westdeutschland steigen zum 1. Juli um 3,45 Prozent und in Ostdeutschland um 4,2 Prozent.



Hintergrund sind Aussagen der Rentenexperten Bert Rürup und Axel Börsch-Supan in der „Süddeutschen Zeitung“. Sie werfen Sozialminister Hubertus Heil vor, dass er 2018 den neun Jahre zuvor vom damaligen SPD-Sozialminister Olaf Scholz eingeführten „Nachholfaktor“ ausgesetzt habe. Diesen „Nachholfaktor“ hatte Scholz damals angesichts der Finanzkrise eingeführt, zum Ausgleich für die ebenfalls von ihm eingeführte „Rentengarantie“.



Bild: Michael Kappeler/dpa