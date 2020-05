Der russische Präsident Wladimir Putin sieht den Höhepunkt der Epidemie in Russland als überschritten an. Putin sagte im russischen Fernsehen: "Experten zufolge kann der Höhepunkt als bestanden angesehen werden", so die Nachrichtenagentur AFP. Am Dienstag verzeichnete das Land derweil die meisten Todesfälle an einem Tag. 174 Menschen starben demnach in Russland in Verbindung mit Covid-19 (mehr im Newsblog unten).

Weitere Nachrichten:

Zunächst auch ohne Impfung, aber mit gezielten Maßnahmen könnten laut dem Berliner Virologen Christian Drosten große Erfolge in der Corona-Pandemie erreicht werden. Es gelte, sich insbesondere auf massenhafte Übertragungsereignisse und die Virenübertragung über sogenannte Aerosole, also feinste Schwebeteilchen in der Luft, zu konzentrieren, schilderte der Charité-Wissenschaftler am Dienstag im NDR-Podcast.

Beim Werben um Urlauber will Südtirol Touristen künftig Gratis-Tests auf das Coronavirus anbieten. Das Angebot sei nicht verpflichtend, sondern „ein Service“, sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher dem Radiosender Rai 1 am Dienstag. Dabei ginge es sowohl um Antikörper-Bluttests als auch um PCR-Tests. Erwogen wird, die Tests in Hotelangebote zu integrieren.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Am Dienstagabend gibt es in Deutschland rund 11.500 aktive bestätigte Coronavirus-Fälle. 8498 Menschen starben an den Folgen von Covid-19. Weltweit meldet die amerikanische Johns-Hopkins-Universität knapp 5,5 Millionen registrierte Coronavirus-Fälle. Mehr als 348.000 Menschen starben an Covid-19.





Mehr zum Coronavirus: