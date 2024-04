Trumps Haare, Bidens Brille An Memes gibt es viel zu erforschen

Ab und zu müsse sie sich dafür rechtfertigen, warum sie Memes erforsche, sagt Brigitte Weingart, Professorin für Medientheorie an der Universität der Künste (UdK), über ihren aktuellen Forschungsgegenstand. „Selbst in Zeiten, wo der akademische Betrieb solche Unterscheidungen in ,high-culture’ und ,low-culture’ meint, abgelegt zu haben, ist es nicht selbstverständlich, sich mit Popkultur und Fragen der Massenkommunikation zu beschäftigen.“