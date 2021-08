Die Universität der Künste Berlin hat sich mit großer Sorge über den Entwurf für ein neues Berliner Hochschulgesetz geäußert, das wie berichtet noch in dieser Legislatur vom Parlament verabschiedet werden soll. Konkret sind es zwei Punkte im Gesetzentwurf die für die Studierenden der UdK „große Nachteile“ bedeuten würden.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

UdK-Präsident Norbert Palz wandte sich dazu am Dienstag in einem offenen Brief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller, Staatssekretär Steffen Krach (beide SPD) und die Mitglieder des Abgeordnetenhauses.

UDK befürchtet „erhebliche Einschnitte“

Zum einen geht es der UdK um den Ausschluss der künstlerisch-wissenschaftlichen Promotionsrechts an der Kunsthochschule, zum anderen um eine Regelung zur Kostendeckung von Weiterbildungsangeboten. Beide Punkte würden für die UDK erhebliche Einschnitte darstellen. Die Rede ist von „fundamentalen Konsequenzen“ durch die derzeitige Fassung des Gesetzes für die UdK.

Norbert Palz ist Präsident der UdK. Foto: UdK

Unipräsident Norbert Palz ersucht die Adressaten seines Schreibens nachdrücklich darum, die betroffenen Paragrafen „im Sinne der UdK“ zu überdenken und anzupassen. Die geplante Regelung stelle einen „Rückzug in die Konvention dar, die im Widerspruch zur gängigen nationalen und internationalen Hochschulpraxis steht“.

Diese sehe für künstlerische und gestalterische Forschungsvorhaben schon jetzt vielerorts – wie vom Wissenschaftsrat empfohlen – den Promotionsabschluss vor, so Palz.

Drittmittelfördermöglichkeiten für die Künste würden durch diese Einschränkung zusätzlich erschwert. „Die Regelung stellt einen Eingriff in die akademischen Belange der Universität dar, der auf Seiten des Gesetzgebers ein bedenkliches Verständnis von Hochschulautonomie offenbart“, schreibt der UdK-Präsident.

Regelung zur Weiterbildung sei nicht finanzierbar

Zudem baue die Regelung zur zwingenden kostendeckenden Ausgestaltung von Weiterbildungsstudiengängen in dem Gesetzentwurf für künstlerische Fächer eine weitere, kaum zu überwindende Hürde auf. „Studiengänge wie Musiktherapie, Sound Studies oder Kunst-im-Kontext wären schlichtweg nicht mehr durchführbar, denn die zu entrichtenden Gebühren wären für Künstler*innen nicht zu finanzieren“, erklärt Palz.

Mehr zum Thema Künstlerische Promotionen explizit ausgeschlossen UdK-Präsident kritisiert Entwurf des Berliner Unigesetzes

Die genannten Regelungen müssten angepasst werden, um Entwicklungsmöglichkeiten für die Universität der Künste zuzulassen und Schaden für die Künste und die Hochschulmitglieder abzuwenden.