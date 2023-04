Umfrage Mehrheit der Deutschen würde für Klimaschutz verzichten

Zwei von drei Deutschen sind einer Umfrage zufolge zum Verzicht zugunsten des Klimaschutzes bereit. Während 19 Prozent der Befragten bei der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der „Welt am Sonntag“ angaben, generell nicht bereit zu sein, für die Erreichung der Klimaschutzziele auf etwas zu verzichten, wollten sich 13 Prozent nicht zu der Fragestellung äußern.

Die Umfrage sollte zeigen, in welchen Bereichen die Menschen zum Verzicht bereit wären, Mehrfachnennungen waren dabei möglich. Am ehesten sind die Bürgerinnen und Bürger demnach dazu bereit, seltener zu fliegen. Das halten 43 Prozent für möglich. 40 Prozent würden weniger heizen.

14 Prozent der Befragten sind von der Umsetzung der Energiewende „voll überzeugt“

Seltener wollen sich die Menschen allerdings bei ihren Essgewohnheiten einschränken: 27 Prozent könnten sich vorstellen, ihre Ernährung umzustellen. Nur 13 Prozent würden das eigene Auto abschaffen.

An der Umsetzung der Energiewende haben die Befragten der Erhebung zufolge ihre Zweifel. 21 Prozent glauben, dass Deutschland auf keinen Fall den Bedarf an Energie in Zukunft ausschließlich aus erneuerbaren Quellen decken kann. 30 Prozent schätzen, dass ein vollständiger Umstieg „eher nicht“ möglich ist. Von der Umsetzung der Energiewende sind nur 14 Prozent der Bürgerinnen und Bürger voll überzeugt.

Zwischen dem 14. und 17. April befragte YouGov in Online-Interviews über 2000 Menschen in Deutschland. Die Ergebnisse sind dem Zeitungsbericht zufolge repräsentativ für die Bevölkerung ab 18 Jahren. (Reuters, epd)