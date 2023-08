„Unerwarteter Zwischenfall“ Technische Panne bei russischer Raumsonde Luna-25

Zwei Tage vor der geplanten Landung auf dem Mond ist es an der russischen Raumsonde „Luna-25“ nach Behördenangaben zu einem unerwarteten Zwischenfall gekommen. Es habe eine technische Panne gegeben, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Samstag mit. Während der Operation sei es an Bord der automatischen Station zu einer außerplanmäßigen Situation gekommen, die es nicht erlaubt habe, ein Manöver unter den vorgegebenen Parametern auszuführen, hieß es.

Spezialisten seien dabei, die Situation zu analysieren. Details wurden zunächst nicht genannt. Das Aufsetzen auf dem Mond war für kommenden Montag anvisiert. Luna-25 startete vor über einer Woche ins All und trat am vergangenen Mittwoch in die Umlaufbahn des Mondes ein. (Reuters)