Verführerische Gene Wie Fruchtfliegen-Weibchen ihre Partner wählen

Weibliche Fruchtfliegen achten bei der Partnerwahl sowohl auf die Qualität der Gene, welche die Männchen mitbringen, als auch darauf, wie gut deren Gene zu den eigenen passen. Das berichten Forscher der Universität Zürich im Fachblatt „Science Advances“. Allerdings sind die beiden Faktoren an unterschiedlichen Punkten im Fortpflanzungsprozess von Bedeutung. Das entdeckte das Forschungsteam, als es fluoreszierend markierte Spermien verfolgte.

Fruchtfliegen (Drosophila melanogaster) gelten als meistuntersuchte Tiere der Welt. Auch das Paarungsverhalten der Insekten wurde bereits dutzendfach unter die Lupe genommen sowie die Faktoren, nach denen Fruchtfliegen-Weibchen ihre Partner auswählen.

Warum es wichtig ist, solche Entscheidungen zu verstehen, erläutert der Züricher Evolutionsbiologe Stefan Lüpold in einer Mitteilung seiner Uni: „Die Prozesse, die der Partnerwahl zugrunde liegen, beeinflussen die Evolution männlicher Geschlechtsmerkmale und damit die Variation innerhalb einer Population – nicht nur bei Fliegen.“

Lästig in der Küche, immens wichtig für Forschung

Jeder, der frisches Obst in seiner Küche hat, kennt die kleinen Fliegen. Für die meisten sind sie eher lästig, doch in der Forschung haben sie seit über 100 Jahren wichtige Dienste erwiesen.



Wieso sich Drosophila melanogaster als Modellorganismus so gut eignet, liegt unter anderem daran, dass sich Fruchtfliegen und Menschen genetisch ähnlich sind. Analysen des Fliegenerbguts, das von Forschenden relativ leicht verändern werden kann, sind auch einfacher als bei Maus oder Mensch, da es nur aus acht Chromosomen besteht. Bei einer Maus besteht sie aus 40, beim Menschen aus 46 Chromosomen.



Erkenntnisse, die durch die Forschung mit Drosophila gewonnen wurden, liefern also wichtige Hinweise darauf, wie ein Vorgang, etwa die Entstehung einer Krankheit, in dem Menschen ablaufen könnte. Experimente an der Fruchtfliege sind vom Gesetz her keine Tierversuche.