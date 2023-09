Vergessene Vielfalt Warum es mehr Wissen über jüdisches Leben braucht

Von allen demokratischen Parteien in Deutschland wird regelmäßig mit Nachdruck erklärt, was für ein großes Geschenk es doch ist, dass hier der braunen Vergangenheit zum Trotz wieder buntes jüdisches Leben existiert. Es werden 1700 Jahre deutsch-jüdische Geschichte und das „christlich-jüdische Abendland“ beschworen. Und weil es meistens eher christlich-antijüdisch zuging, bis hin zum Massenmord an 6 Millionen Menschen, verwundert es nicht, dass die zur Schau gestellte Läuterung wesentlich die deutsche Gedenkkultur prägt.